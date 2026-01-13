Pet

6 curiosidades fascinantes sobre o leão-marinho

Com corpo robusto e nadadeiras fortes, ele surpreende pelas habilidades incríveis na água e pela facilidade de se movimentar em terra firme

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11:51

O leão-marinho é um mamífero marinho que vive principalmente em regiões costeiras Crédito: Imagem: RugliG | Shutterstock

O leão-marinho (Otaria flavescens) é um mamífero marinho que vive principalmente em regiões costeiras e águas frias do Hemisfério Sul. Ele costuma habitar praias, ilhas rochosas e áreas próximas ao oceano aberto. Sua aparência chama atenção pelo corpo robusto e pelas nadadeiras fortes. Alimenta-se de peixes, lulas e outros animais marinhos. A seguir, confira mais curiosidades fascinantes sobre esse animal!

1. Excelente nadador e mergulhador

Os leões-marinhos são extremamente ágeis na água, graças ao formato do corpo e às nadadeiras fortes. Eles conseguem nadar grandes distâncias e podem mergulhar a profundidades consideráveis em busca de alimento. A respiração é bem controlada, permitindo que fiquem vários minutos submersos. Essa habilidade é essencial para capturar peixes e lulas. Na água, seus movimentos lembram os de um verdadeiro atleta.

2. Diferença visível entre machos e fêmeas

Uma curiosidade marcante é o dimorfismo sexual da espécie. Os machos são bem maiores e mais pesados que as fêmeas. Eles também desenvolvem uma espécie de “juba” no pescoço quando adultos , que ajuda na proteção durante disputas. Essa característica os faz parecer leões, o que explica o nome. As fêmeas, por sua vez, têm a aparência mais esguia.

3. Orelhas externas bem definidas

Diferentemente das focas, os leões-marinhos têm pequenas orelhas externas visíveis. Esse detalhe físico facilita a identificação da espécie. As orelhas, inclusive, ajudam na audição tanto fora quanto dentro da água. Essa adaptação é importante para perceber sons do ambiente e possíveis ameaças; também auxilia na comunicação entre o grupo. É uma característica simples, mas muito marcante.

Os leões-marinhos conseguem se movimentar com relativa facilidade fora da água Crédito: Imagem: Marcel van den Bos | Shutterstock

4. Capacidade de andar em terra

Os leões-marinhos conseguem se movimentar com relativa facilidade fora da água. Isso acontece porque eles apoiam as nadadeiras dianteiras no chão e giram as traseiras para frente. Assim, parece que estão “andando”. Essa habilidade, inclusive, os ajuda a subir em rochas e praias e facilita a fuga de predadores. Em terra, eles são mais ágeis do que parecem.

5. Comunicação por sons altos

Conhecidos pelas vocalizações fortes e frequentes, esses animais utilizam os sons como uma ferramenta central de comunicação social. Os machos marcam território por meio das vocalizações, enquanto as fêmeas identificam seus filhotes pelo som característico de cada um. Essa troca constante é fundamental em colônias numerosas e, inclusive, o barulho costuma ser percebido facilmente por observadores.

6. Vida em grupo organizada

Leões-marinhos vivem em colônias numerosas, especialmente na época de reprodução. Cada grupo, por sua vez, tem uma organização própria. Os machos dominantes protegem áreas específicas, e as fêmeas cuidam dos filhotes e buscam alimento no mar. Esse modelo de vida coletiva favorece a cooperação entre os indivíduos, ampliando as chances de sobrevivência da espécie.