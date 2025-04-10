6 benefícios dos petiscos para cães e gatos 

Os petiscos contribuem para a saúde física e mental dos animais Crédito: Imagem: Bangkok Click Studio | Shutterstock

Os petiscos para cães e gatos são alimentos complementares criados especialmente para oferecer momentos de prazer aos animais de estimação. Eles estão disponíveis em uma grande variedade de texturas, tamanhos e sabores — desde biscoitos crocantes até pedaços de carne desidratada ou opções naturais, como frutas e legumes indicados por veterinários.

Muitas vezes associados apenas a uma forma de “mimo”, eles vão além do agrado e podem trazer benefícios importantes para a saúde física e emocional dos pets . “Quando utilizados de forma correta, os snacks contribuem para o adestramento, são aliados da nutrição complementar, auxiliam na higiene bucal e no bem-estar emocional dos pets “, explica Bruna Isabel Tanabe, médica-veterinária e gerente de produtos da Pet Nutrition.

Além disso, também contribuem para outros aspectos da saúde dos animais. “Adicionalmente, eles são uma ferramenta que fortalece a relação entre tutor e animal, promovendo estímulos positivos e melhorando a qualidade de vida dos pets ”, conta a profissional.

A seguir, confira alguns benefícios dos petiscos para cães e gatos!

1. Facilitam o adestramento e o ensino de comandos

Os petiscos são uma ferramenta fundamental no processo de adestramento de cães e gatos, pois funcionam como reforço positivo — uma técnica baseada em recompensar comportamentos desejados. Ao oferecer imediatamente após o pet obedecer a um comando, o tutor reforça a associação entre a ação e a recompensa, o que acelera o aprendizado.

2. Ajudam na socialização com pessoas e outros animais

Muitos cães e gatos têm dificuldade em se adaptar a novas pessoas, ambientes ou animais. Nessas situações, os petiscos podem ser usados como incentivo para promover experiências positivas durante o processo de socialização. Ao associar a presença de um novo estímulo a algo agradável, como um petisco saboroso, o animal tende a se sentir mais seguro e confiante.

“Mastigar um snack específico pode ser reconfortante para cães e gatos, ajudando a aliviar a ansiedade em momentos desafiadores, como visitas ao consultório veterinário, tempestades, fogos de artifício e mudanças na rotina […]”, diz Bruna Isabel Tanabe.

3. Contribuem para a saúde bucal

Existem petiscos específicos desenvolvidos para cuidar da saúde bucal de cães e gatos. Eles possuem textura e formato que ajudam a limpar os dentes durante a mastigação, reduzindo o acúmulo de placa bacteriana e tártaro. Alguns ainda contêm ingredientes ativos que auxiliam no controle do mau hálito e na proteção das gengivas.

Embora não substituam a escovação dental, esses petiscos são ótimos aliados para tutores que enfrentam dificuldades em realizar a higienização bucal do animal com frequência, contribuindo para a prevenção de doenças orais.

Os petiscos ajudam a estimular o olfato dos animais de estimação Crédito: Imagem: Ezzolo | Shutterstock

4. Estimulam o olfato e promovem desafios mentais

Os petiscos com cheiro atrativo estimulam o olfato dos animais, especialmente dos cachorros, que possuem um faro muito aguçado. Uma forma de potencializar esse benefício é esconder os petiscos em brinquedos interativos, tapetes olfativos ou até em cantinhos da casa, fazendo com que o pet procure a recompensa.

Para os gatos, brinquedos recheáveis e petiscos espalhados podem incentivar o instinto de caça, ajudando a manter o animal mentalmente ativo e prevenindo o tédio. “[…] A inserção de petiscos em brinquedos interativos estimula o instinto de busca e solução de problemas, promovendo enriquecimento ambiental e reduzindo o tédio, fator que pode desencadear comportamentos destrutivos”, explica a médica-veterinária.

5. Fortalecem o vínculo entre tutor e animal

O ato de oferecer um petisco representa um gesto de carinho e atenção por parte do tutor. Para cães e gatos, essa interação reforça a confiança e o sentimento de segurança na relação com o humano. Quando essa prática ocorre em momentos positivos — como depois de uma brincadeira ou durante o treinamento — o vínculo entre tutor e animal tende a se fortalecer ainda mais.

6. Complementam a alimentação com nutrientes funcionais

Os petiscos enriquecidos com ingredientes funcionais podem complementar a dieta de cães e gatos , oferecendo benefícios nutricionais adicionais. “Existem produtos formulados com ingredientes que podem favorecer determinadas funções do organismo, como suporte à mobilidade, digestão e saúde da pele e pelagem”, explica Bruna Isabel Tanabe.

No entanto, é importante cuidado. “[…] A inclusão desses alimentos na rotina deve ser orientada por um médico-veterinário, garantindo que sejam oferecidos de forma equilibrada e compatível com a dieta do pet . Desta forma, vale lembrar que os petiscos devem representar, no máximo, 10% da quantidade de calorias diárias indicadas”, alerta a médica-veterinária.

Cuidados com os petiscos

Apesar dos benefícios, é fundamental oferecer os petiscos com moderação e escolher produtos adequados ao porte, idade, necessidades nutricionais e condições de saúde do animal. O uso excessivo ou inadequado pode contribuir para ganho de peso, obesidade, desequilíbrio alimentar ou reações alérgicas.