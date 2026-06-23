5 cuidados com os animais durante a Copa do Mundo e as festas juninas

Combinação de barulho, movimentação intensa e ambientes mais agitados durante o período pode representar um desafio para cães e gatos Crédito: Imagem: Javier Brosch | Shutterstock

Junho é um dos meses mais movimentados do ano para muitas famílias brasileiras. Neste ano, além das tradicionais festas juninas, marcadas por fogueiras, fogos de artifício, música alta e grande circulação de pessoas, o período também está coincidindo com a Copa do Mundo, que reúne torcedores em confraternizações, encontros em casa e celebrações que costumam alterar a rotina dos lares.

Embora sejam momentos de diversão para os humanos, a combinação de barulho, movimentação intensa e ambientes mais agitados pode representar um desafio para cães e gatos. Segundo pesquisa da Petlove divulgada no fim de 2025, 84% dos animais de estimação sofrem com o barulho dos fogos de artifício. O levantamento também revela que 66% dos tutores já tiveram um pet que fugiu ou conhecem algum animal que escapou por causa dos estampidos.

Além disso, veterinários ouvidos pela pesquisa relataram que 91% dos pets apresentam sinais de ansiedade ou medo extremo relacionados aos fogos, enquanto 65% dos animais sofreram episódios de fuga, desaparecimento ou atropelamento decorrentes do pânico provocado pelo barulho.

Nesta época do ano, para Beatriz França, especialista em comportamento animal e fundadora da Creche Escola BFA, no Brasil, e da PETland BFA, em Miami, os riscos vão muito além dos fogos. “Quando falamos de festas juninas e grandes eventos esportivos, precisamos considerar o conjunto de estímulos. São pessoas entrando e saindo de casa, portas abertas por mais tempo, música alta, gritos de comemoração, mudanças na rotina e até alimentos perigosos circulando pelo ambiente. Tudo isso pode gerar estresse, medo e aumentar o risco de acidentes”, explica.

A seguir, a especialista compartilha cuidados fundamentais para garantir a segurança dos pets durante a Copa do Mundo e as festas juninas. Confira!

1. Crie um espaço seguro dentro de casa

Criar um refúgio dentro de casa é uma das principais recomendações para reduzir o estresse dos animais em períodos de muito barulho. “O ideal é que o pet tenha acesso a um ambiente tranquilo, longe das áreas mais movimentadas da casa. Esse espaço deve contar com cama, água, brinquedos e objetos familiares, que ajudam a transmitir sensação de segurança. Muitos animais procuram naturalmente locais mais protegidos quando se sentem ameaçados por sons intensos”, orienta Beatriz França.

2. Redobre a atenção para evitar fugas

Além do estresse causado pelos ruídos, períodos de festas e comemorações também aumentam o risco de fugas. “Durante festas e reuniões, é comum que portas e portões permaneçam abertos por mais tempo, aumentando o risco de escapadas. O medo é uma das principais causas de fuga em cães e gatos. Um estampido inesperado pode desencadear uma reação instantânea. Por isso, é importante verificar cercas, portões e telas de proteção, além de manter identificação atualizada na coleira e, se possível, microchipagem”, recomenda a especialista.

O cuidado com a alimentação é essencial para manter a saúde dos animais nesta época do ano Crédito: Imagem: Maximilian100 | Shutterstock

3. Não compartilhe comidas típicas com os animais

As comidas típicas das festas também exigem atenção dos tutores. “Milho, bolo e outros alimentos podem parecer inofensivos, mas muitas receitas típicas das festas juninas contêm ingredientes inadequados para cães e gatos”, explica Beatriz França.

Embora muitos alimentos despertem a curiosidade dos pets , nem tudo o que é consumido por humanos é seguro para cães e gatos. “Chocolate, cebola, alho, uvas-passas, adoçantes artificiais, bebidas alcoólicas e preparações muito gordurosas estão entre os principais riscos. Mesmo alimentos aparentemente simples podem causar desconfortos gastrointestinais ou problemas mais sérios dependendo da quantidade ingerida”, alerta.

4. Observe os sinais de ansiedade e estresse

Tremores, respiração acelerada, excesso de salivação, vocalização intensa, tentativas de esconder-se e comportamento destrutivo estão entre os sinais mais comuns de desconforto emocional. “Muitas vezes, os tutores acreditam que o animal está apenas assustado momentaneamente, mas o estresse pode ser bastante intenso. Identificar esses sinais precocemente ajuda a agir antes que a situação evolua para episódios de pânico ou acidentes”, completa a especialista.

5. Planeje a rotina nos dias de jogos e comemorações

A Copa do Mundo deve movimentar reuniões familiares e encontros entre amigos ao longo das próximas semanas, o que pode alterar significativamente a rotina dos animais. “Os cães e gatos se beneficiam de previsibilidade. Sempre que possível, mantenha horários de alimentação, passeios e descanso próximos do habitual. Se você sabe que haverá uma comemoração mais agitada, tente oferecer atividades físicas e estímulos antes do evento para que o animal esteja mais relaxado”, sugere.

Segundo Beatriz França, o principal objetivo dos tutores deve ser minimizar os estímulos estressantes e garantir que o pet tenha alternativas para lidar com o excesso de movimentação. “Nem sempre conseguimos controlar o ambiente externo, mas conseguimos preparar o ambiente interno. Quando o animal se sente seguro, acolhido e protegido, ele consegue atravessar esses períodos de forma muito mais tranquila e saudável”, conclui.