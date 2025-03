Pet

4 características do cachorro da raça weimaraner

Inteligente e cheio de energia, ele se destaca como um excelente companheiro

O weimaraner é uma raça de origem alemã, desenvolvida no início do século XIX, quando era utilizado pela nobreza da corte de Weimar para caça de grandes animais, como veados e javalis. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), é considerado uma das raças mais antigas da Alemanha ainda criadas de forma pura. >

Conhecido como o “fantasma cinza”, o weimaraner chama atenção por sua pelagem elegante e seu olhar expressivo em tom âmbar. Além de suas habilidades na caça, ele se tornou um excelente cão de companhia devido à sua lealdade, inteligência e necessidade de proximidade com o tutor. Hoje, é uma raça popular tanto para esportes caninos quanto para famílias que buscam um companheiro ativo e afetuoso. >

Abaixo, confira outras características do cachorro da raça weimaraner! >

1. Aparência física

O weimaraner é um cão de porte médio a grande, com uma estrutura física atlética e harmoniosa. De acordo com a CBKC, sua altura na cernelha varia entre 59 e 70 cm nos machos e 57 e 65 cm nas fêmeas, enquanto o peso médio fica entre 30 e 40 kg para os machos e 25 e 35 kg para as fêmeas. Ele possui musculatura bem definida, pescoço elegante e um dorso forte e relativamente longo. >