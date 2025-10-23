10 plantas tóxicas para animais comuns em jardins e calçadas

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 07:37
Passear com os animais de estimação é um momento de lazer e bem-estar, tanto para o tutor quanto para o pet . No entanto, essa prática benéfica e aparentemente inofensiva exige cada vez mais atenção. Isso porque algumas espécies de plantas tóxicas para cães e gatos podem ser facilmente encontradas em jardins e calçadas.
“É cada vez mais comum que tutores de cães e gatos se deparem com plantas ornamentais em calçadas, praças e jardins residenciais. O que muitos não sabem é que algumas dessas espécies, apesar de belas, são altamente tóxicas para os animais”, alerta a Dra. Kelly Venâncio de Oliveira Muniz, docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ).
Segundo a veterinária, a maioria das intoxicações em cães e gatos ocorre justamente em ambientes domésticos e urbanos, onde essas plantas estão ao alcance. “A ingestão acidental pode causar desde irritações gastrointestinais até falência renal ou neurológica”, alerta.
Abaixo, confira algumas das plantas tóxicas para os animais que são encontradas facilmente em jardins e calçadas!
Segundo a Dra. Kelly Venâncio de Oliveira Muniz, caso ocorra a intoxicação por planta, a principal recomendação é não provocar vômito no animal. “Jamais faça isso, pois alguns compostos de plantas tóxicas para pets podem causar queimaduras adicionais”, alerta.
Além disso, é essencial não medicar o animal. “Outra recomendação é nunca utilizar remédios caseiros, pois podem agravar a intoxicação. A recomendação, nesses casos, é levar o animal imediatamente a um médico-veterinário e, se possível, levar também uma amostra da planta ingerida, ou uma foto dela, o que pode auxiliar no diagnóstico”, recomenda.
A prevenção começa pela informação e pelo cuidado do tutor durante passeios e no quintal de casa. “Muitas vezes o tutor só descobre que a planta é tóxica após um acidente. A melhor medida é a prevenção, evitando que cães e gatos tenham contato com essas espécies”, salienta Dra. Kelly Venâncio de Oliveira Muniz.
Para isso, ela recomenda alguns cuidados: “Durante os passeios, mantenha o pet na guia e evite que ele mastigue plantas desconhecidas. Vale a pena ainda ensinar comandos básicos, como ‘não’ ou ‘solta’, para interromper rapidamente tentativas de ingestão. Oriente também vizinhos e familiares sobre os riscos”.
Por Jean Martins
