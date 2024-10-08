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Edicase Brasil

Veja como conquistar as cores de cabelo mais pedidas nos salões

É possível mudar a tonalidade do cabelo em casa de maneira simples e segura
Portal Edicase

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Publicado em 08 de Outubro de 2024 às 15:36

É possível obter resultado de salão pintando o cabelo em casa (Imagem: NeonShot | Shutterstock)
É possível obter resultado de salão pintando o cabelo em casa Crédito: Imagem: NeonShot | Shutterstock
Chocolate, caramelo e doce de leite são algumas das tonalidades que estão em alta e conquistaram as mulheres nesta temporada. Criada por hair stylists de Nova York, a tendência utiliza a técnica das “misturinhas”, que consiste em combinar diferentes tons para criar nuances mais quentes e vibrantes nos cabelos. Esse estilo se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais e, rapidamente, ganhou espaço nos salões de beleza brasileiros.
Apesar de parecer simples, a técnica de misturar tintas exige conhecimento e experiência para evitar resultados indesejados. Além de uma análise minuciosa do cabelo e da cor de base, é preciso saber escolher corretamente os tons que serão utilizados e a proporção exata de cada uma delas para chegar a tão sonhada cor.
Mas e quem quer aderir à nova tendência sem recorrer aos salões de beleza ? “Foi para atender a essas pessoas que a brasileira Embelleze desenvolveu a coleção Delícias de Maxton, composta por três tonalidades: chocolate amargo, marrom caramelo e ruivo doce de leite”, explica Ana Regina Santos, analista de processos capilares do Sistema Embelleze.

Pintando o cabelo em casa

Depois de escolher sua coloração favorita, faça as contas de quantas caixinhas de coloração você precisará de acordo com seu tipo de cabelo. Normalmente, uma caixinha é o suficiente para tingir todo o cabelo, mas se você tem cabelo longo, é importante verificar a necessidade do seu fio e se precaver de imprevistos. “Dependendo do caso, é possível precisar de até 4 caixinhas para transformar o visual com a cor toda por igual”, explica o hair stylist Leandro Ferreira.
Detalhe importante: leia o folheto explicativo dentro da caixinha! Isso porque nele estão todas as dicas importantes, como quais itens misturar, o que fazer primeiro e quanto tempo deixar o produto agir nos fios.
Antes de pintar o cabelo, faça o teste de toque para verificar alergias (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Antes de pintar o cabelo, faça o teste de toque para verificar alergias Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Faça o teste de toque

Não se esqueça do teste de toque antes de tingir os fios. “Ele nada mais é do que um processo simples para detectar possíveis alergias: basta colocar um pouco do creme colorante bem atrás da orelha com a ajuda de um cotonete e esperar 48 horas sem lavar, cobrir ou tocar o local”, explica Leandro Ferreira.

Divida o cabelo corretamente

Em seguida, divida o cabelo de forma estratégica para a coloração ficar perfeita. Segundo Leandro Ferreira, é importante separar a mecha da frente do restante dos fios , depois, fazer uma divisão central na cabeça e separar todo o cabelo em duas partes maiores.

Aplicando a coloração

Respeite o tempo estipulado na caixinha da coloração e não pule essa etapa!  Depois de aplicada a tintura, muita atenção ao tempo que você vai ficar com o produto nos cabelos . Isso evita manchas indesejadas. Enxaguar antes da hora, ou até deixar mais tempo do que o ideal, também pode prejudicar seriamente o resultado.
Termine enxaguando em água fria ou morna. Isso faz toda diferença e vai ajudar a fechar melhor as cutículas após a transformação no visual, garantindo um resultado de salão em casa e com brilho poderoso!
Por Caroline Cristina

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