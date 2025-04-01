Veja como adaptar os cuidados com a pele conforme a idade

Mudanças na pele exigem diferentes cuidados em cada fase da vida Crédito: Imagem: oneinchpunch | Shutterstock

A pele é um órgão dinâmico que muda ao longo dos anos, exigindo diferentes tipos de cuidados conforme envelhecemos. Segundo o Dr. José Roberto Fraga Filho, dermatologista, membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e fundador do Instituto Fraga de Dermatologia, entender essas mudanças é essencial para manter a pele saudável e bonita em cada fase da vida.

Cuidados essenciais em cada fase

Desde a infância até a maturidade, a pele passa por transformações significativas. Durante a adolescência, tende a ser mais oleosa, enquanto na fase adulta se torna mais equilibrada. Com o envelhecimento, perde espessura e hidratação, tornando-se mais seca e fina. Por isso, os produtos usados devem acompanhar essas mudanças.

Abaixo, veja alguns produtos para inserir na rotina de cuidados com a pele em cada fase da vida:

Aos 20 anos

A pele tende a ser mais oleosa e acneica devido à produção elevada de sebo. Por isso, é essencial o uso de produtos oil-free, protetor solar diário e hidratantes leves à base de séruns. Sabonetes com ácido salicílico também ajudam a controlar a oleosidade e prevenir a acne.

Dos 30 aos 40 anos

Com o início da perda de elasticidade, é necessário adicionar antioxidantes, como a vitamina C, para combater os radicais livres, e retinoides para estimular a renovação celular e melhorar a textura da pele.

Após os 50 anos

A pele entra em um processo de atrofia, tornando-se mais fina e sensível. Nessa fase, é indispensável investir em cremes mais nutritivos e hidratação profunda para manter a saúde e firmeza da pele.

Importância da proteção solar

O protetor solar é um aliado indispensável em todas as fases da vida, desde a infância até a terceira idade. Ele protege a pele contra os raios ultravioleta (UV), que podem causar queimaduras, envelhecimento precoce, manchas e, em casos mais graves, câncer de pele.

“Independentemente da idade, o FPS nunca deve ser inferior a 30. A principal variação está na textura do produto: para peles oleosas, a preferência deve ser por protetores de toque seco; já para peles maduras e mais secas, opções mais hidratantes são ideais”, explica o Dr. José Roberto Fraga Filho.

A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele Crédito: Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

Hábitos que podem prejudicar a pele

Os cuidados diários e o uso de produtos adequados não são suficientes para prevenir o envelhecimento precoce e manter a saúde da pele se hábitos prejudiciais forem mantidos na rotina. “Alguns hábitos podem prejudicar a saúde da pele e acelerar o envelhecimento, como fumo , consumo excessivo de álcool, privação do sono e exposição excessiva ao sol sem proteção. Além do envelhecimento precoce, a radiação solar pode levar ao desenvolvimento de câncer de pele”, alerta o dermatologista.

Procedimentos dermatológicos para cada idade

Além dos cuidados diários básicos, como limpeza, hidratação e fotoproteção, procedimentos dermatológicos preventivos podem ajudar a manter a pele saudável e prevenir o envelhecimento precoce. Entre os mais indicados para cada fase da vida, estão:

A partir dos 30 anos: toxina botulínica para prevenir rugas dinâmicas;

A partir dos 40 anos: preenchimentos com ácido hialurônico para restaurar volume e hidratação;

A partir dos 50 anos: peelings e lasers para estimular o colágeno e melhorar a textura da pele.

“Cuidar da pele ao longo da vida é um investimento que traz benefícios duradouros. Criar uma rotina de skincare adequada para cada fase garante uma pele saudável, protegida e jovem por mais tempo”, finaliza o Dr. José Roberto Fraga Filho.