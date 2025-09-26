Moda

7 dicas para turbinar o skincare com a argila vermelha

Este ingrediente natural é um aliado acessível para revitalizar a pele na primavera

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16:37

A argila vermelha ajuda a manter a pele bonita e saudável Crédito: Imagem: Anna Ok | Shutterstock

A primavera é a estação perfeita para revitalizar a pele e proporcionar um aspecto saudável, luminoso e uniforme. Neste período, a argila vermelha se apresenta como uma aliada acessível e eficaz no skincare , pois reúne benefícios que vão desde a ação detox até a esfoliação suave, além de estimular a circulação sanguínea.

A seguir, confira 7 dicas para turbinar o seu skincare com a argila vermelha!

1. Aposte nos efeitos revitalizantes

Segundo a fisioterapeuta dermato Mônica Druzian, a argila vermelha melhora a circulação local, promove leve efeito tensor e dá viço à pele. “Ela auxilia na renovação celular e uniformiza o tom, suavizando manchas e deixando a pele com aparência mais saudável e luminosa”, afirma.

2. Escolha conforme seu tipo de pele

A biomédica Elisangela Ribeiro destaca que a argila é especialmente indicada para peles sensíveis, maduras, desidratadas ou com rosácea. “Sua ação equilibrada permite tratar sem agredir, devolvendo elasticidade e luminosidade sem ressecar a pele”, explica.

3. Frequência certa de aplicação

O uso ideal varia conforme o tipo de pele. Para peles sensíveis ou secas , uma vez por semana já é suficiente. Para peles normais ou mistas, até duas vezes por semana. É importante ter cuidado, pois utilizar a argila vermelha mais vezes que o indicado pode causar ressecamento ou irritação.

Antes de aplicar a argila no rosto, é essencial limpar a região com um sabonete adequado ao seu tipo de pele Crédito: Imagem: Alina Fomenko | Shutterstock

4. Prepare a pele antes da máscara

Antes de aplicar a argila, limpe o rosto com um sabonete adequado ao seu tipo de pele. Além disso, evite produtos com álcool ou ácidos fortes no mesmo dia de aplicação da máscara. Isso garante que os minerais da argila, como ferro e cobre, atuem diretamente na pele.

5. Cuidados após a aplicação

Após 15 a 20 minutos, retire a máscara com água morna, seque suavemente a pele e aplique hidratante leve seguido de protetor solar. “Esses passos potencializam os resultados e protegem a pele”, explica Mônica Druzian.

6. Potencialize a argila com ingredientes naturais

Para turbinar a ação da máscara, é possível misturá-la com água termal, chá de camomila ou óleos vegetais leves. Estes ingredientes ajudam a aumentar a hidratação, o efeito calmante e as propriedades antioxidantes, sem agredir a pele.

7. Fique atento às contraindicações

Apesar de ser suave, a argila vermelha pode causar irritação em peles muito sensíveis ou com feridas abertas. Faça sempre um teste em uma pequena área antes de aplicar no rosto todo. “Se houver ardência ou vermelhidão intensa, suspenda o uso e procure um profissional”, alerta Elisangela Ribeiro.

Por Sarah Monteiro