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Moda

4 dicas para adaptar as roupas após emagrecer

Com ajustes ou transformações criativas, as peças podem acompanhar cada fase da sua vida
Portal Edicase

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Publicado em 10 de Abril de 2025 às 13:04

É possível fazer ajustes na roupa após emagrecer (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
É possível fazer ajustes na roupa após emagrecer Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Mudar o estilo de vida, adotar hábitos mais saudáveis e perder peso são conquistas que trazem uma série de transformações — e uma das mais comuns está no guarda-roupa. Quem passa por um processo de emagrecimento logo percebe que muitas roupas começam a ficar largas, desajustadas e, em alguns casos, até inutilizáveis. Contudo, com criatividade e algumas alterações estratégicas, é possível transformar peças antigas e garantir que elas acompanhem essa nova fase sem comprometer o estilo ou o bolso.
Boa parte das roupas pode ser reaproveitada com pequenos reparos. Além de ser uma alternativa mais sustentável, essa prática preserva peças queridas e evita compras impulsivas. Por isso, Evandro de Macedo, da Tem Jeito, rede especializada em ajustes e customizações, compartilha quatro dicas essenciais para adaptar suas roupas após o emagrecimento. Confira!

1. Ajustes estratégicos

Peças como calças sociais, jeans e blazers podem ser facilmente ajustadas na cintura e laterais, garantindo um caimento perfeito . Algumas modelagens permitem que o tecido excedente seja removido sem comprometer a estrutura original da roupa.

2. Transforme vestidos e blusas largas

Para aquelas peças que ficaram muito soltas, uma solução simples é acinturá-las com pences ou elásticos embutidos. Outra opção é transformar vestidos amplos em saias ou blusas mais ajustadas.
Calças grandes podem ser ajustadas na cintura e no quadril (Imagem: Anna Zhuk | Shutterstock)
Calças grandes podem ser ajustadas na cintura e no quadril Crédito: Imagem: Anna Zhuk | Shutterstock

3. Renove jeans e calças

Caso a calça tenha ficado grande, uma alternativa é ajustar a cintura e o quadril. Para modelos retos, uma modelagem skinny pode dar um visual mais moderno sem necessidade de uma nova peça.

4. Reaproveitamento criativo

Camisetas largas podem virar regatas estilosas; blusas de manga longa podem ser transformadas em cropped ou até mesmo em coletes despojados. O importante é adaptar as peças ao novo formato do corpo sem abrir mão do estilo pessoal.

Gesto sustentável e consumo responsável

A ideia de que emagrecer exige um guarda-roupa completamente novo já não faz sentido em um mundo cada vez mais atento ao consumo responsável. Adaptar roupas não é apenas uma forma de economizar, mas também um gesto sustentável que evita desperdícios e prolonga a vida útil das peças.
Seja por meio de ajustes ou transformações criativas, a moda pode – e deve – acompanhar cada fase da vida sem deixar de lado o conforto e a autoestima. Afinal, vestir-se bem é, acima de tudo, sentir-se bem em qualquer etapa da jornada.
Por Michelly Soares

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