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Edicase Brasil

3 dicas para deixar o cabelo volumoso e cheio de atitude

Veja algumas técnicas que podem ajudar a deixar os fios com mais movimento
Portal Edicase

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Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 12:35

Cabelos volumosos estão em alta e oferecem ousadia e estilo aos looks (Imagem: kiuikson | Shutterstock)
Cabelos volumosos estão em alta e oferecem ousadia e estilo aos looks (Imagem: kiuikson | Shutterstock) Crédito:
Sucesso nas décadas de 1970 e 1980, o cabelo volumoso, que por muito tempo foi esquecido ou evitado a custo de muita escova e chapinha, voltou com tudo este ano. Se antes a busca pelo volume era só para as donas de fios mais ralos ou finos, a tendência agora é exibir – sem medo – um cabelão digno de muito estilo e ousadia. E o melhor: é possível adaptar o visual para qualquer tipo e comprimento, seguindo técnicas simples, como conta o hair stylist Chris Rodrigues. Confira!

1. Corte ideal

Conforme Chris Rodrigues , o primeiro passo para conquistar cabelos volumosos é apostar em cortes que evidenciem ou facilitem a produção desse look. “Os mais curtos, normalmente, se adaptam bem ao estilo e são mais fáceis de ajeitar no dia a dia, mas os longos também têm vez, com cortes em camadas e repicados, que deixam os fios mais leves, evitando que pesem e percam volume e movimento”, explica.
Utilizar o pente certo ajuda a dar mais volume aos cabelos (Imagem: Alexander Chesarev | Shutterstock)
Utilizar o pente certo ajuda a dar mais volume aos cabelos (Imagem: Alexander Chesarev | Shutterstock) Crédito:

2. Truques na hora de pentear os cabelos

Para valorizar esse corte e garantir ainda mais volume aos cabelos, vale apostar em alguns truques simples, como revela Chris Rodrigues: “Dê preferência para pentes de dentes largos na hora de pentear os cabelos. Além de desembaraçar, ele ajuda a dar mais volume. Depois, é só soltar bem os fios próximos à raiz, desfiá-los, e deixar o cabelo secar naturalmente para potencializar esse efeito”.

3. Finalização

Se você deseja criar um visual mais marcante, existem produtos no mercado que cumprem muito bem esse papel. “Os modeladores são ótimas opções para criar ondas nos fios, principalmente em cabelos mais longos. Mousses e pós-modeladores também podem ser usados, principalmente na região da raiz, para dar mais textura aos cabelos. Se a ideia é criar um look para uma ocasião especial, finalize com spray fixador para garantir um penteado intacto e cheio de atitude por muito mais tempo”, finaliza o profissional. 
Por Camila Hirano

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