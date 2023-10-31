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Joana Pellerano

Zumbis na tela e cérebros no cardápio

A relação entre zumbis e alimentação é intrínseca, mas passa muitas vezes desapercebida

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 07:00

Publicado em 

31 out 2023 às 07:00
Joana Pellerano

Colunista

Joana Pellerano

Zumbis na tela e cérebros no cardápio
O zumbi midiático tem um desejo incontrolável por consumir carne humana Crédito: Shutterstock
Pra quem não me conhece: eu amo filmes e séries de zumbi. Me interessa todo o universo, das causas do apocalipse apresentadas no roteiro até os monstrengos comedores de cérebro.
E nesse gênero audiovisual tem uma outra paixão minha que dá as caras com frequência. Quem está lendo aqui já imaginou, e acertou, que é a comida. A relação entre zumbis e alimentação é intrínseca, mas passa muitas vezes desapercebida.
O zumbi midiático é um ser que perde a vida e todas as suas características de humanidade, mantendo apenas um desejo incontrolável por consumir carne humana, em especial o cérebro.
Essa relação tão forte com o consumo alimentar às vezes se perde em meio aos sustos que esses filmes e séries costumam causar, já que a maior parte do gênero encontra-se na categoria de horror.
Mas os zumbis entendem de comida. Ela já foi apontada como causa de seu nascimento, como um efeito colateral fictício de produtos transgênicos ou de doenças do rebanho bovino, como na série "Dead Set".
Também é a força motriz desse monstro que, como nós, se não comer o que precisa, na quantidade que precisa, perece de vez, como podemos ver no filme "28 Dias Depois" e na série "iZombie".
E, principalmente, a comida está presente nas preocupações de personagens que conseguiram escapar desses predadores, mas que têm dificuldades agora que o sistema produtivo alimentar foi interrompido e o tempo da agricultura não colabora com a urgência do apocalipse, como visto nas séries "The Walking Dead" e "The Last of Us".
Então, aproveitando que estamos no Dia das Bruxas, recomendo assistir a esses produtos culturais com outros olhos da próxima vez. Não é só em "Ratatouille", "Estômago" e "A Festa de Babette" que a comida é essencial para a história.
Mas assista com a luz acesa, só pra garantir.

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Joana Pellerano

Joana Pellerano é professora e pesquisadora dos estudos da alimentação. Aqui, serve contos e crônicas para acompanhar bolo com café (ou a dupla favorita do seu estômago).

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