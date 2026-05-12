Torta de vegetais proteica: 3 receitas para o lanche da tarde

Torne as suas refeições mais nutritivas com opções saborosas e práticas
Publicado em 12 de Maio de 2026 às 16:54

Torta de lentilha com tomate e repolho (Imagem: Geshas | Shutterstock)
Se a ideia é deixar o lanche da tarde mais nutritivo sem cair na mesmice, as tortas de vegetais proteicas são uma excelente aposta. Cheias de sabor, elas combinam massas caseiras macias com recheios coloridos, criando pratos equilibrados e com texturas variadas. E o melhor: atendem a diferentes tipos de dieta, incluindo a vegana, e facilitam o dia a dia, já que são fáceis de preparar.
A seguir, confira algumas receitas de tortas de vegetais proteicas!

1. Torta de lentilha com tomate e repolho

Ingredientes

Massa
  • 2 xícaras de chá de lentilha vermelha cozida e escorrida
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/4 de xícara de chá de polvilho doce
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 3/4 de xícara de chá de água
  • Azeite de oliva para untar
Recheio
  • 2 cachos de tomate-cereja
  • 2 xícaras de repolho fatiado fino
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 fio de azeite de oliva
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Massa
Em um liquidificador, bata a lentilha cozida com a água, o azeite de oliva e o sal até formar um creme homogêneo. Transfira para um recipiente e misture com a farinha de aveia, o polvilho doce e a cúrcuma até formar uma massa cremosa e levemente espessa. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o repolho e refogue até começar a murchar. Tempere com sal e desligue o fogo. Em uma forma untada com azeite de oliva, despeje metade da massa. Distribua o repolho por cima e cubra com o restante da massa. Finalize decorando com os tomates-cereja e leve ao forno preaquecido a 200 °C até a massa ficar firme e levemente dourada. Sirva em seguida.

2. Torta de soja com brócolis e milho-verde

Ingredientes

Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de soja
  • 2 xícaras de chá de leite de soja
  • 1/2 xícara de chá de levedura nutricional
  • 1/3 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de chia hidratada em 2 colheres de sopa de água
  • Sal a gosto
  • Farinha de aveia para enfarinhar
  • Azeite de oliva para untar
Recheio
  • 2 xícaras de chá de brócolis picado
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o brócolis e o milho-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.
Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Torta de grão-de-bico com acelga (Imagem: Arthurs perspective | Shutterstock)
3. Torta de grão-de-bico com acelga

Ingredientes

Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 1 colher de chá de sal
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 3/4 de xícara de chá de água gelada
  • Farinha de grão-de-bico para enfarinhar
  • Azeite de oliva para untar
Recheio
  • 1 maço de acelga fatiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente, misture a farinha de grão-de-bico, a aveia e o sal. Acrescente o azeite de oliva e, com as mãos limpas, mexa até formar uma farofa úmida. Adicione a água gelada aos poucos até obter uma massa firme e moldável. Embrulhe e leve à geladeira por 20 minutos.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e mexa rapidamente. Acrescente a acelga e refogue até murchar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Reserve.
Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de grão-de-bico, abra a massa com um rolo. Forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível untada com azeite de oliva. Espalhe o recheio de acelga por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até a massa ficar dourada e firme. Sirva em seguida.

