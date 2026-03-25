Sobremesas de liquidificador: 3 receitas rápidas, leves e irresistíveis

Publicado em 25 de março de 2026 às 15:54
No ritmo acelerado do dia a dia, preparar uma sobremesa pode ser muito mais fácil do que você imagina. Com a ajuda do liquidificador, é possível criar texturas suaves e combinações saborosas em poucos minutos, sem precisar de técnicas complicadas. A praticidade no preparo e a leveza do resultado tornam essas receitas perfeitas para quem busca algo gostoso, refrescante e descomplicado, pronto para saborear a qualquer hora.
A seguir, veja 3 receitas leves e deliciosas de sobremesa de liquidificador para o dia a dia!
Base
Recheio
Base
Triture o biscoito maisena no liquidificador até formar uma farinha fina. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga derretida e misture até obter uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma com fundo removível, pressionando bem. Leve à geladeira por 20 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma tigela, hidrate a gelatina com a água e misture até dissolver completamente. No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o suco de limão e as raspas de limão até obter uma mistura homogênea. Com o liquidificador ainda ligado, despeje a gelatina dissolvida e bata por mais alguns segundos. Despeje o creme sobre a base já fria, alise a superfície e leve à geladeira por pelo aproximadamente 4 horas, até firmar. Decore com as fatias de limão e sirva em seguida.
No liquidificador, bata o leite de coco, o creme de leite, o leite e o mel até obter uma mistura homogênea. Adicione o coco ralado e a baunilha e bata rapidamente. Despeje a mistura em um recipiente, tampe e leve ao freezer por cerca de 3 horas. Retire do freezer, bata novamente no liquidificador para deixar mais cremoso e volte ao freezer até firmar. Finalize com o coco e as folhas de hortelã e sirva em seguida.
No liquidificador, bata a manga, o creme de leite e o leite até formar um creme bem liso. Adicione o mel, o gengibre ralado e o suco de limão. Bata novamente até incorporar tudo. Distribua em taças e leve à geladeira por aproximadamente 2 horas. Finalize com as raspas de gengibre e sirva em seguida.
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