A botecagem dá o tom em mais um festival gastronômico no Litoral Sul, onde a cidade de Anchieta recebe a terceira edição do Sabores de Boteco. De 2 de outubro até 7 de novembro, nove bares e restaurantes de Anchieta e dos balneários Iriri e Castelhanos servirão pratos especiais, a preços que variam de R$ 10 a R$ 60.
O cardápio contempla desde o tradicional pastelzinho até brasilidades como baião de dois e angu à mineira, passando por receitas de inspiração contemporânea, como a costelinha suína defumada e envolvida em compota de goiabada.
Durante 37 dias, os pratos estarão à venda nas casas participantes, em porções que servem de uma até seis pessoas, variando de acordo com o estabelecimento.
Nos dias 8 e 9 de novembro, os bares e restaurantes servirão suas respectivas receitas em estandes, durante a festa de encerramento, na Praça São Pedro, em Anchieta Sede. “Nesses dias a praça irá se transformar em um grande botecão, com todos os empreendimentos participantes reunidos ao som de muita música”, informa o Secretário de Turismo de Anchieta, Rozinere Bernadi.
Conheça os pratos e petiscos do Sabores de Boteco:
Frangozinho Butiquim
Programação da festa de encerramento:
Sexta (08/11)
18h – Abertura dos estandes
19h – Apresentação do projeto cultural “Realizando Sonhos”
20h – Show com Henrique Cabral
23h – Show com Anfrísio Lima
Sábado (09/11)
18h – Abertura dos estandes
19h – Apresentação do projeto cultural “Realizando Sonhos”
20h – Grupos de pagode Silvio Filho
23h – Show com Forró Bemtivi