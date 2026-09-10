Peito de frango sem cair na mesmice: 5 receitas proteicas para variar o almoço

Enquanto isso, tempere o frango com metade do suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino moída. Aqueça o restante do azeite em uma frigideira em fogo médio e grelhe as tiras de frango até dourarem e ficarem completamente cozidas. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira, coloque as sementes de girassol e as nozes e aqueça em fogo baixo por aproximadamente 2 minutos, mexendo para não queimar. Reserve.