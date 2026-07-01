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Gastronomia

Matchá: 3 receitas saudáveis e deliciosas para fazer em casa 

Veja como preparar opções saborosas e nutritivas com esse ingrediente para variar o cardápio
Portal Edicase

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Publicado em 01 de Julho de 2026 às 18:55

Bolo de matchá com iogurte (Imagem: Nattapat.J | Shutterstock)
Bolo de matchá com iogurte Crédito: Imagem: Nattapat.J | Shutterstock
Muito além do tradicional chá, o matchá é um ingrediente versátil que pode transformar receitas simples em opções nutritivas e cheias de sabor. Presente em preparações para o café da manhã, o lanche ou a sobremesa, ele oferece compostos antioxidantes e pode contribuir para uma alimentação equilibrada quando inserido em um estilo de vida saudável. 
A seguir, veja como preparar 3 receitas saudáveis com matchá! 

1. Bolo de matchá com iogurte

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 120 g de iogurte natural
  • 60 ml de óleo de coco derretido
  • 80 g de açúcar demerara
  • 200 g de farinha de aveia
  • 20 g de farinha de amêndoas
  • 10 g de matchá em pó
  • 10 g de fermento químico em pó
  • 2 g de bicarbonato de sódio
  • 1 pitada de sal
  • 5 ml de extrato de baunilha
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura mais clara. Acrescente o iogurte natural, o óleo de coco derretido e o extrato de baunilha, misturando até incorporar. Em outra tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de amêndoas, o matchá, o fermento químico, o bicarbonato de sódio e o sal. Adicione os ingredientes secos aos poucos à mistura líquida, mexendo delicadamente com um fouet ou espátula até formar uma massa homogênea. 
Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia e nivele a superfície com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 35 minutos, ou até que, ao espetar um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de desenformar. Sirva em seguida. 
Cookie de matchá com lascas de amêndoas (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Cookie de matchá com lascas de amêndoas Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

2. Cookie de matchá com lascas de amêndoas

Ingredientes

  • 150 g de farinha de arroz
  • 50 g de farinha de amêndoas
  • 8 g de matchá em pó
  • 5 g de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • 1 ovo
  • 60 g de mel
  • 80 g de iogurte natural
  • 30 ml de leite
  • Lascas de amêndoas para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de arroz, a farinha de amêndoas, o matchá, o fermento químico em pó e o sal. Em outra tigela, bata o ovo com o mel, o iogurte natural e o leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente os ingredientes secos aos poucos e misture até formar uma massa macia e uniforme. Modele pequenas porções da massa com uma colher e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre elas. Achate levemente cada porção com as costas da colher. Finalize com as lascas de amêndoas.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 a 15 minutos, ou até que as bordas estejam levemente douradas. Retire do forno e deixe os cookies descansarem na assadeira por 5 minutos antes de transferi-los para uma grade. Sirva em seguida.

3. Pudim de chia com matchá

Ingredientes

  • 300 ml de leite de aveia
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • 8 g de matchá em pó
  • 20 g de mel
  • Morangos picados para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite de aveia, o matchá em pó e o mel até que o matcha esteja completamente dissolvido. Acrescente as sementes de chia e mexa bem. Deixe a mistura descansar por 10 minutos e mexa novamente para evitar que as sementes fiquem concentradas no fundo. Cubra a tigela e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas ou durante a noite, até adquirir uma consistência cremosa. Distribua o pudim em taças ou potes individuais. Finalize com os morangos e sirva em seguida.

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