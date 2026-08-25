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Gastronomia

Este risoto de tomate-cereja com manjericão é a receita fácil que faltava para o seu jantar

Com ingredientes simples e preparo descomplicado, o prato é uma opção deliciosa para fugir do tradicional
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 17:54

Risoto de tomate-cereja com manjericão (Imagem: Food magic | Shutterstock)
Risoto de tomate-cereja com manjericão Crédito: Imagem: Food magic | Shutterstock

Para quem busca uma refeição especial sem precisar de preparos muito complicados, o risoto de tomate-cereja com manjericão pode ser uma ótima opção. Com textura cremosa, aroma marcante e sabor equilibrado, o prato combina a acidez suave com o frescor, resultando em uma receita deliciosa, capaz de surpreender até mesmo os paladares mais exigentes.

A seguir, confira a receita de risoto de tomate-cereja com manjericão para o jantar!

Risoto de tomate-cereja com manjericão

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 1 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes quente
  • 2 colheres de sopa de manteiga gelada
  • 1/2 xícara de queijo parmesão ralado
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o arroz e refogue por cerca de 2 minutos, mexendo, até os grãos ficarem levemente translúcidos nas bordas. Adicione o vinho branco e mexa até evaporar. Junte o molho de tomate e misture bem. Aos poucos, acrescente o caldo de legumes quente, uma concha por vez, mexendo sempre e esperando o líquido ser absorvido antes de adicionar mais.

Após cerca de 10 minutos de cozimento, acrescente metade dos tomates-cereja , tempere com sal e pimenta-do-reino e continue mexendo, adicionando o caldo gradualmente. Cozinhe por mais 8 minutos, ou até o arroz ficar al dente . Desligue o fogo e acrescente a manteiga gelada e o parmesão. Misture até incorporar e obter um risoto cremoso. Finalize com os tomates-cereja restantes e decore com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.

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