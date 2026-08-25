Este risoto de tomate-cereja com manjericão é a receita fácil que faltava para o seu jantar

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o arroz e refogue por cerca de 2 minutos, mexendo, até os grãos ficarem levemente translúcidos nas bordas. Adicione o vinho branco e mexa até evaporar. Junte o molho de tomate e misture bem. Aos poucos, acrescente o caldo de legumes quente, uma concha por vez, mexendo sempre e esperando o líquido ser absorvido antes de adicionar mais.