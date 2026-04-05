Domingo de Páscoa: 9 sobremesas que vão encantar sua família

Cheesecake de chocolate Crédito: Imagem: Olyina V | Shutterstock

No domingo de Páscoa, é comum reunir família e amigos para um delicioso almoço. Após a refeição principal, nada melhor do que uma sobremesa para adoçar o dia. Para isso, existem receitas irresistíveis que podem ser preparadas em poucos minutos para você economizar tempo na cozinha e aproveitar a companhia de pessoas especiais.

A seguir, confira 9 sobremesas especiais para o domingo de Páscoa!

1. Cheesecake de chocolate

Ingredientes

100 g de biscoito de chocolate sem recheio

60 g de manteiga derretida

450 g de cream cheese

100 g de açúcar

3 ovos

1 gema de ovo

Suco de 1 limão

150 g de creme de leite

2 colheres de sopa de cacau em pó

Chocolate em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farofa. Adicione a manteiga derretida e bata novamente até misturar. Transfira a farofa para uma forma com fundo removível e cubra todo o fundo. Leve à geladeira por 10 minutos e reserve.

No liquidificador, coloque o cream cheese e o açúcar e bata até obter um creme. Junte os ovos, a gema, o suco de limão, o creme de leite e o cacau e bata para incorporar. Disponha o creme de chocolate sobre a massa de biscoito e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Após, retire o cheesecake do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Retire da geladeira, desenforme com cuidado e decore com o chocolate em pó. Sirva em seguida.

2. Delícia de abacaxi

Ingredientes

1 abacaxi descascado e cortado em pedaços

1 xícara de chá de açúcar

50 ml de leite integral

2 colheres de sopa de amido de milho

395 g de leite condensado

2 gemas de ovo peneiradas

500 ml de creme de leite fresco

1 colher de sopa de açúcar

Pedaços de abacaxi para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o abacaxi e 1 xícara de chá de açúcar e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até reduzir todo o caldo que formar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o amido de milho e o leite integral e misture. Acrescente o leite condensado e as gemas e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter um mingau. Desligue o fogo e reserve.

Em uma batedeira, coloque 1 colher de sopa de açúcar e o creme de leite e bata até formar um chantili. Reserve. Em um refratário, faça uma camada com o doce de abacaxi, cubra com uma camada de creme e espalhe com a ajuda de uma colher. Finalize com o chantili e decore com os pedaços de abacaxi. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

3. Torta de bombom wafer

Ingredientes

Creme branco

395 g de leite condensado

1 1/2 xícara de chá de leite

2 gemas de ovo

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de manteiga

120 g de bombom wafer picado

Musse de chocolate

200 g de chocolate meio-amargo picado

250 g de creme de leite

3 claras de ovo

3 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Creme branco

Em uma panela, coloque o leite e o amido de milho e misture até dissolver. Adicione o leite condensado, as gemas e a manteiga e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Despeje o creme sobre um refratário e espalhe com a ajuda de uma colher. Disponha o bombom wafer por cima e reserve.

Musse de chocolate

Em uma batedeira, bata as claras em neve e, aos poucos, adicione o açúcar. Reserve. Em banho-maria, derreta o chocolate meio-amargo, adicione o creme de leite e misture. Delicadamente, junte as claras em neve ao chocolate e mexa até encorpar. Despeje a mistura sobre os bombons wafer, espalhe e leve à geladeira por 1h30. Sirva em seguida.

Bolo de tapioca com coco Crédito: Imagem: Iuliia Timofeeva | Shutterstock

4. Bolo de tapioca com coco

Ingredientes

3 xícaras de chá de tapioca granulada

500 ml de leite de coco

1 xícara de chá de açúcar

50 g de coco ralado

395 g de leite condensado

2 xícaras de chá de leite

1 pitada de sal

Coco ralado para decorar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a tapioca, o leite de coco, o leite, o açúcar e o sal e misture. Adicione o coco ralado e mexa para incorporar. Transfira o conteúdo para uma forma untada com óleo de coco, cubra com plástico-filme e leve à geladeira até firmar. Após, retire o bolo da geladeira e desenforme com cuidado. Cubra com o leite condensado e polvilhe com coco ralado. Sirva em seguida.

5. Sorvete de manga com crocante de amêndoas

Ingredientes

Sorvete

2 mangas maduras descascadas e picadas

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

Suco de 1 limão

Crocante de amêndoas

1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de manteiga

1 pitada de sal

Modo de preparo

Sorvete

Em um liquidificador, bata as mangas até obter um purê liso. Adicione o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura em um recipiente de vidro, tampe e leve ao congelador até que fique firme.

Crocante de amêndoas

Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione as amêndoas laminadas, o açúcar e o sal. Cozinhe, mexendo sempre, até que as amêndoas fiquem douradas e caramelizadas. Desligue o fogo, espalhe as amêndoas caramelizadas sobre uma folha de papel-manteiga e aguarde esfriar. Após, quebre em pedaços pequenos e reserve.

Montagem

Retire o sorvete do congelador 10 minutos antes de servir para amolecer ligeiramente. Disponha em taças e salpique com o crocante de amêndoas. Sirva em seguida.

Torta de limão Crédito: Imagem: ArtbyPixel | Shutterstock

6. Torta de limão

Ingredientes

Base

200 g de biscoito maisena

100 g de manteiga derretida

Recheio

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

80 ml de suco de limão

Raspas de limão a gosto

Cobertura

200 ml de creme de leite fresco

2 colheres de sopa de açúcar

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Base

Em um processador, triture o biscoito até obter uma farofa. Disponha em um recipiente e misture com a manteiga derretida até formar uma massa úmida. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar.

Recheio

Em um recipiente, misture o leite condensado com o creme de leite. Acrescente o suco de limão aos poucos e mexa até engrossar naturalmente. Coloque o recheio sobre a massa e leve à geladeira por 3 horas.

Cobertura

Em uma batedeira, bata o creme de leite fresco com o açúcar até obter picos firmes. Espalhe a cobertura sobre a torta e finalize com raspas de limão. Leve à geladeira por mais 1 hora e sirva em seguida.

7. Pavê de cookie

Ingredientes

200 g de cookie com gotas de chocolate

395 g de leite condensado

500 ml de leite

2 colheres de sopa de amido de milho

250 g de creme de leite

1 colher de chá de essência de baunilha

100 g de chocolate meio-amargo picado

1/2 xícara de chá de leite para umedecer os cookies

Cookies triturados para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e o amido de milho e misture até dissolver completamente. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme liso. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite, a essência de baunilha e o chocolate meio-amargo e mexa até ficar homogêneo.

Em um refratário, faça uma camada de creme no fundo e cubra com os cookies umedecidos no leite. Repita o processo até acabar os ingredientes, finalizando com creme. Decore com cookies triturados e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Manjar de coco com calda de ameixa Crédito: Imagem: Sergio Yoneda | Shutterstock

8. Manjar de coco com calda de ameixa

Ingredientes

Manjar

1 l de leite

200 ml de leite de coco

395 g de leite condensado

100 g de coco ralado

5 colheres de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de leite de coco para dissolver o amido de milho

Óleo de coco para untar

Calda

200 g de ameixa seca sem caroço

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de água

1 canela em pau

Modo de preparo

Manjar

Em uma panela, misture o leite com o leite de coco, o leite condensado, o coco ralado e o amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de leite de coco. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme liso. Quando começar a soltar do fundo da panela, desligue o fogo. Despeje em uma forma com furo central untada com óleo de coco. Aguarde esfriar e leve à geladeira até firmar.

Calda

Em uma panela, coloque as ameixas secas, a água, o açúcar e a canela. Cozinhe em fogo médio por 20 minutos. Desligue o fogo, aguarde esfriar e leve à geladeira. Desenforme o manjar com cuidado e regue com a calda de ameixa. Sirva em seguida.

9. Brigadeirão de forno

Ingredientes

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1 xícara de chá de chocolate em pó

3 ovos

1 colher de sopa de manteiga

Chocolate granulado para decorar

Manteiga para untar

Modo de preparo