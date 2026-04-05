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Gastronomia

Domingo de Páscoa: 9 sobremesas que vão encantar sua família

Veja como finalizar o almoço em grande estilo com receitas doces fáceis de fazer
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Abril de 2026 às 11:53

Cheesecake de chocolate (Imagem: Olyina V | Shutterstock)
Cheesecake de chocolate Crédito: Imagem: Olyina V | Shutterstock
No domingo de Páscoa, é comum reunir família e amigos para um delicioso almoço. Após a refeição principal, nada melhor do que uma sobremesa para adoçar o dia. Para isso, existem receitas irresistíveis que podem ser preparadas em poucos minutos para você economizar tempo na cozinha e aproveitar a companhia de pessoas especiais.
A seguir, confira 9 sobremesas especiais para o domingo de Páscoa!

1. Cheesecake de chocolate

Ingredientes

  • 100 g de biscoito de chocolate sem recheio
  • 60 g de manteiga derretida
  • 450 g de cream cheese
  • 100 g de açúcar
  • 3 ovos
  • 1 gema de ovo
  • Suco de 1 limão
  • 150 g de creme de leite
  • 2 colheres de sopa de cacau em pó
  • Chocolate em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os biscoitos e bata até obter uma farofa. Adicione a manteiga derretida e bata novamente até misturar. Transfira a farofa para uma forma com fundo removível e cubra todo o fundo. Leve à geladeira por 10 minutos e reserve.
No liquidificador, coloque o cream cheese e o açúcar e bata até obter um creme. Junte os ovos, a gema, o suco de limão, o creme de leite e o cacau e bata para incorporar. Disponha o creme de chocolate sobre a massa de biscoito e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Após, retire o cheesecake do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Retire da geladeira, desenforme com cuidado e decore com o chocolate em pó. Sirva em seguida.

2. Delícia de abacaxi

Ingredientes

  • 1 abacaxi descascado e cortado em pedaços
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 50 ml de leite integral
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 395 g de leite condensado
  • 2 gemas de ovo peneiradas
  • 500 ml de creme de leite fresco
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • Pedaços de abacaxi para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o abacaxi e 1 xícara de chá de açúcar e misture. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até reduzir todo o caldo que formar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o amido de milho e o leite integral e misture. Acrescente o leite condensado e as gemas e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter um mingau. Desligue o fogo e reserve.
Em uma batedeira, coloque 1 colher de sopa de açúcar e o creme de leite e bata até formar um chantili. Reserve. Em um refratário, faça uma camada com o doce de abacaxi, cubra com uma camada de creme e espalhe com a ajuda de uma colher. Finalize com o chantili e decore com os pedaços de abacaxi. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

3. Torta de bombom wafer

Ingredientes

Creme branco
  • 395 g de leite condensado
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 2 gemas de ovo
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 120 g de bombom wafer picado
Musse de chocolate
  • 200 g de chocolate meio-amargo picado
  • 250 g de creme de leite
  • 3 claras de ovo
  • 3 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Creme branco
Em uma panela, coloque o leite e o amido de milho e misture até dissolver. Adicione o leite condensado, as gemas e a manteiga e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Despeje o creme sobre um refratário e espalhe com a ajuda de uma colher. Disponha o bombom wafer por cima e reserve.
Musse de chocolate
Em uma batedeira, bata as claras em neve e, aos poucos, adicione o açúcar. Reserve. Em banho-maria, derreta o chocolate meio-amargo, adicione o creme de leite e misture. Delicadamente, junte as claras em neve ao chocolate e mexa até encorpar. Despeje a mistura sobre os bombons wafer, espalhe e leve à geladeira por 1h30. Sirva em seguida.
Bolo de tapioca com coco (Imagem: Iuliia Timofeeva | Shutterstock)
Bolo de tapioca com coco Crédito: Imagem: Iuliia Timofeeva | Shutterstock

4. Bolo de tapioca com coco

Ingredientes

  • 3 xícaras de chá de tapioca granulada
  • 500 ml de leite de coco
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 50 g de coco ralado
  • 395 g de leite condensado
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 pitada de sal
  • Coco ralado para decorar
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a tapioca, o leite de coco, o leite, o açúcar e o sal e misture. Adicione o coco ralado e mexa para incorporar. Transfira o conteúdo para uma forma untada com óleo de coco, cubra com plástico-filme e leve à geladeira até firmar. Após, retire o bolo da geladeira e desenforme com cuidado. Cubra com o leite condensado e polvilhe com coco ralado. Sirva em seguida.

5. Sorvete de manga com crocante de amêndoas

Ingredientes

Sorvete
  • 2 mangas maduras descascadas e picadas
  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • Suco de 1 limão
Crocante de amêndoas
  • 1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Sorvete
Em um liquidificador, bata as mangas até obter um purê liso. Adicione o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura em um recipiente de vidro, tampe e leve ao congelador até que fique firme.
Crocante de amêndoas
Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione as amêndoas laminadas, o açúcar e o sal. Cozinhe, mexendo sempre, até que as amêndoas fiquem douradas e caramelizadas. Desligue o fogo, espalhe as amêndoas caramelizadas sobre uma folha de papel-manteiga e aguarde esfriar. Após, quebre em pedaços pequenos e reserve.
Montagem
Retire o sorvete do congelador 10 minutos antes de servir para amolecer ligeiramente. Disponha em taças e salpique com o crocante de amêndoas. Sirva em seguida.
Torta de limão (Imagem: ArtbyPixel | Shutterstock)
Torta de limão Crédito: Imagem: ArtbyPixel | Shutterstock

6. Torta de limão

Ingredientes

Base
  • 200 g de biscoito maisena
  • 100 g de manteiga derretida
Recheio
  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 80 ml de suco de limão
  • Raspas de limão a gosto
Cobertura
  • 200 ml de creme de leite fresco
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Base
Em um processador, triture o biscoito até obter uma farofa. Disponha em um recipiente e misture com a manteiga derretida até formar uma massa úmida. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar.
Recheio
Em um recipiente, misture o leite condensado com o creme de leite. Acrescente o suco de limão aos poucos e mexa até engrossar naturalmente. Coloque o recheio sobre a massa e leve à geladeira por 3 horas.
Cobertura
Em uma batedeira, bata o creme de leite fresco com o açúcar até obter picos firmes. Espalhe a cobertura sobre a torta e finalize com raspas de limão. Leve à geladeira por mais 1 hora e sirva em seguida. 

7. Pavê de cookie

Ingredientes

  • 200 g de cookie com gotas de chocolate
  • 395 g de leite condensado
  • 500 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 250 g de creme de leite
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 100 g de chocolate meio-amargo picado
  • 1/2 xícara de chá de leite para umedecer os cookies
  • Cookies triturados para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e o amido de milho e misture até dissolver completamente. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme liso. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite, a essência de baunilha e o chocolate meio-amargo e mexa até ficar homogêneo.
Em um refratário, faça uma camada de creme no fundo e cubra com os cookies umedecidos no leite. Repita o processo até acabar os ingredientes, finalizando com creme. Decore com cookies triturados e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.
Manjar de coco com calda de ameixa (Imagem: Sergio Yoneda | Shutterstock)
Manjar de coco com calda de ameixa Crédito: Imagem: Sergio Yoneda | Shutterstock

8. Manjar de coco com calda de ameixa

Ingredientes

Manjar
  • 1 l de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 395 g de leite condensado
  • 100 g de coco ralado
  • 5 colheres de sopa de amido de milho
  • 2 colheres de sopa de leite de coco para dissolver o amido de milho
  • Óleo de coco para untar
Calda
  • 200 g de ameixa seca sem caroço
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 canela em pau

Modo de preparo

Manjar
Em uma panela, misture o leite com o leite de coco, o leite condensado, o coco ralado e o amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de leite de coco. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme liso. Quando começar a soltar do fundo da panela, desligue o fogo. Despeje em uma forma com furo central untada com óleo de coco. Aguarde esfriar e leve à geladeira até firmar.
Calda
Em uma panela, coloque as ameixas secas, a água, o açúcar e a canela. Cozinhe em fogo médio por 20 minutos. Desligue o fogo, aguarde esfriar e leve à geladeira. Desenforme o manjar com cuidado e regue com a calda de ameixa. Sirva em seguida.

9. Brigadeirão de forno

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 1 xícara de chá de chocolate em pó
  • 3 ovos
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Chocolate granulado para decorar
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite condensado com o creme de leite, o chocolate em pó, os ovos e a manteiga até ficar homogêneo. Despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por 1 hora. Retire do forno, aguarde esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Desenforme com cuidado e decore com chocolate granulado. Sirva em seguida.

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