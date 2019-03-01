Como vai funcionar: As unidades funcionarão amanhã das 12h à 0h. No domingo, das 12h às 22h30. Na segunda, na terça e na quarta-feira, o atendimento será das 12h às 23h. Uma boa pedida para os dias de folia é o menu Aussie Fit Style, uma novidade da casa. A lista é composta por pratos com ingredientes mais leves e combinações saborosas. Uma das opções é o Tamarind Chicken, frango grelhado sobre chama aberta, coberto com redução de tamarindo com textura semelhante à do barbecue. A carne é servida com macarrão de tapioca e molho à base de leite de coco com curry.