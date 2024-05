Colatina recebe festival de churrasco a partir desta quinta (23)

O município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vai receber, de quinta-feira (23) a domingo (26), na Beira Rio, o circuito de churrasco Na Brasa Rock Beer, considerado o maior do Estado. O objetivo do evento é difundir técnicas de preparo, valorizar os assadores do Espírito Santo e mostrar as tendências do mercado no Brasil e no mundo. A entrada é gratuita.



O Na Brasa Rock Beer vai reunir no mesmo espaço oito estações de preparo, com mais de três toneladas de carne. O evento vai contar com cortes especiais de carnes bovina, suína, de frango e peixe. Entre os destaques está o preparo de uma costela no fogo de chão, túnel de costela, bife ancho, texas brisket (peito bovino que leva 8h para ficar pronto), salmão na prancha, cordeiro e leitão no crucifixo, costelinha BBQ, frangos e linguiças defumadas no varal, hambúrguer defumado, leitão à pururuca e cupim defumado.