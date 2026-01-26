Gastronomia

Chá de oliveira: 6 opções para ajudar a combater a gordura abdominal

Veja como preparar bebidas saborosas e saudáveis para ajudar no emagrecimento

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:51

Chá de oliveira com gengibre e limão Crédito: Imagem: Picture Partners | Shutterstock

A oliveira é uma planta conhecida não só pela produção de azeitonas, mas também por suas folhas que podem ser utilizadas no preparo de chás. Ela contém substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, como a oleuropeína, que aceleram o metabolismo e ajudam a reduzir o acúmulo de gordura abdominal — quando aliada à prática de atividade física e à alimentação equilibrada.

A seguir, confira 6 receitas de chá de oliveira para combater a gordura abdominal!

1. Chá de oliveira com gengibre e limão

Ingredientes

3 ramos de hortelã

3 rodelas de gengibre

20 folhas secas de oliveira

Suco de 1 limão

1 l de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione os demais ingredientes, exceto o suco de limão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

2. Chá de oliveira com cúrcuma e pimenta-do-reino

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de oliveira

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 pitada de pimenta-do-reino moída na hora

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de oliveira, a cúrcuma e a pimenta-do-reino. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de oliveira com canela Crédito: Imagem: lisa-skvo | Shutterstock

3. Chá de oliveira com canela

Ingredientes

20 folhas secas de oliveira

3 canelas em pau

1 l de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de oliveira e as canelas e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

4. Chá de oliveira com hibisco e gengibre

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de oliveira

1 colher de sopa de flores secas de hibisco

1 pedaço de gengibre fatiado

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de oliveira, o hibisco e o gengibre. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de oliveira com cavalinha Crédito: Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock

5. Chá de oliveira com cavalinha

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de oliveira

1 colher de sopa de cavalinha

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de oliveira e a cavalinha. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

6. Chá de oliveira com chá verde e limão

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de oliveira

1 colher de chá de chá verde

Suco de 1/2 limão

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de oliveira e o chá verde. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe, acrescente o suco de limão e sirva em seguida.