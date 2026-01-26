Chá de oliveira: 6 opções para ajudar a combater a gordura abdominal

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:51
A oliveira é uma planta conhecida não só pela produção de azeitonas, mas também por suas folhas que podem ser utilizadas no preparo de chás. Ela contém substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, como a oleuropeína, que aceleram o metabolismo e ajudam a reduzir o acúmulo de gordura abdominal — quando aliada à prática de atividade física e à alimentação equilibrada.
A seguir, confira 6 receitas de chá de oliveira para combater a gordura abdominal!
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione os demais ingredientes, exceto o suco de limão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de oliveira, a cúrcuma e a pimenta-do-reino. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de oliveira e as canelas e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de oliveira, o hibisco e o gengibre. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de oliveira e a cavalinha. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de oliveira e o chá verde. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe, acrescente o suco de limão e sirva em seguida.
