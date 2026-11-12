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Gastronomia

Bife de couve-flor: veja como preparar essa opção vegetariana para o jantar

Com uma receita simples, o vegetal ganha uma nova apresentação e se transforma em uma alternativa saborosa para as refeições
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 18:53

Bife de couve-flor (Imagem: DronG | Shutterstock)
Bife de couve-flor Crédito: Imagem: DronG | Shutterstock

O bife de couve-flor assado é uma opção vegetariana saborosa, leve e fácil de preparar. Com uma textura macia por dentro e levemente crocante por fora, o vegetal ganha um toque especial com o molho de ervas frescas, alho e azeite. A receita é ideal para servir como acompanhamento ou prato principal em um jantar sem carne. Abaixo, confira como fazer!

Bife de couve-flor

Ingredientes

Bifes de couve-flor

  • 1 couve-flor
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino
  • Sal a gosto
  • 1 pitada de pimenta calabresa

Molho de ervas

  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de manjericão picado
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Bifes de couve-flor

Retire as folhas externas da couve-flor , mantendo o talo central para que os bifes não se desmanchem. Corte o vegetal em fatias grossas, com aproximadamente 2 a 3 cm de espessura. Em uma tigela pequena, misture o azeite, o alho amassado, a páprica, a pimenta-do-reino e o sal até formar um tempero homogêneo.

Disponha os bifes de couve-flor em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Pincele os dois lados das fatias com a mistura de temperos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 a 35 minutos, virando cuidadosamente na metade do tempo, até que os bifes estejam macios por dentro e dourados nas bordas.

Molho de ervas

Em uma tigela, misture o azeite, o manjericão , a salsinha, o alho e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa bem. Retire os bifes de couve-flor do forno e transfira para um prato. Espalhe o molho de ervas sobre as fatias ainda quentes. Finalize com uma pitada de pimenta calabresa. Sirva em seguida.

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