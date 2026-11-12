Bife de couve-flor: veja como preparar essa opção vegetariana para o jantar

O bife de couve-flor assado é uma opção vegetariana saborosa, leve e fácil de preparar. Com uma textura macia por dentro e levemente crocante por fora, o vegetal ganha um toque especial com o molho de ervas frescas, alho e azeite. A receita é ideal para servir como acompanhamento ou prato principal em um jantar sem carne. Abaixo, confira como fazer!