Além do pão de queijo: 3 receitas com polvilho para o lanche da tarde 

Em uma panela, coloque a água, o leite e o óleo. Leve ao fogo médio até começar a ferver. Coloque o polvilho azedo e o sal em uma tigela. Despeje a mistura quente sobre os ingredientes secos e mexa com uma colher até incorporar. Deixe amornar. Acrescente o ovo e misture bem até obter uma massa uniforme, macia e que possa ser colocada em um saco de confeitar. Se necessário, ajuste a consistência com pequenas quantidades de água.