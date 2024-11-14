Gastronomia

6 receitas saudáveis e saborosas para diabéticos

Veja como preparar pratos nutritivos e equilibrados para o dia a dia
Portal Edicase

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 13:44

Pimentão recheado (Imagem: Alessio Orru | Shutterstock)
O diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, geralmente causado pela produção insuficiente de insulina pelo pâncreas. Essa condição pode ter origem genética ou se desenvolver ao longo dos anos devido a hábitos alimentares inadequados e ao sedentarismo.
Para manter o controle da glicemia, é essencial seguir uma dieta balanceada, praticar atividades físicas regularmente e, em alguns casos, utilizar medicamentos ou insulina conforme a orientação médica. Por isso, a seguir, confira 6 receitas saudáveis e saborosas para diabéticos!

Pimentão recheado

Ingredientes

  • 1 pimentão verde
  • 1 pimentão amarelo
  • 1 pimentão vermelho
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 250 g de carne magra moída
  • 1 cebola descascada e ralada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 abobrinha descascada e cortada em cubos
  • Sal, azeite e cheiro-verde picado a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em água corrente, lave os pimentões, escorra e corte a parte superior deles. Retire todas as sementes e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e refogue até secar a água liberada por ela. Junte o tomate e a abobrinha e mexa. Desligue o fogo e tempere com sal e cheiro-verde.
Após, com a ajuda de uma colher, recheie os pimentões com a carne, apertando bem para não sobrar espaço. Disponha-os sobre uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de forno de legumes

Ingredientes

  • 200 g de trigo para quibe
  • 1/2 abobrinha descascada e cortada em cubos
  • 200 g de cenoura descascada e ralada
  • 1 batata descascada, cozida e amassada
  • 3 colheres de sopa de folhas de hortelã picada
  • 3 colheres de sopa de cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • Suco de 1 limão
  • Sal e azeite a gosto
  • Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o trigo para quibe, cubra com água quente, coloque sal e deixe de molho por 20 minutos. Após, escorra e amasse para sair o excesso de água. Disponha o trigo em um recipiente e adicione a cenoura, a batata, a hortelã, o suco de limão e o cheiro-verde e misture. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte abobrinha e refogue até ficar al dente . Desligue o fogo, junte ao quibe e mexa para incorporar. Unte uma forma com azeite, disponha o quibe sobre ela e espalhe. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Arroz vermelho com camarão

Ingredientes

  • 300 g de arroz vermelho integral
  • 900 ml de água
  • 1 cebola-roxa descascada e picada
  • 5 dentes de alho descascados e picados
  • 250 g de cogumelo Paris fatiado
  • 150 g couve fatiada
  • 240 g de camarão limpo e sem casca
  • Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o arroz vermelho e refogue até começar a brilhar. Cubra com água, coloque sal e cozinhe até secar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola-roxa e o alho e doure. Junte os camarões e refogue até dourar. Coloque os cogumelos e a couve e refogue por mais 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e polvilhe com salsinha. Por último, coloque o arroz e misture. Sirva em seguida.
Filé de salmão grelhado (Imagem: Gaus Alex | Shutterstock)
Filé de salmão grelhado

Ingredientes

  • 1/2 colher de chá de cominho
  • 1/4 de colher de chá de tomilho
  • 1 colher de sopa de suco de limão-siciliano
  • 1 colher de sopa de salsa picada
  • 1/4 de xícara de chá de alho-poró picado
  • 600 g de filé de salmão
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com azeite, cominho, tomilho, salsa, alho-poró, sal e suco de limão-siciliano. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 1 hora. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés de peixe e grelhe cada lado por 4 minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva com salada.

Robalo ao molho de manga

Ingredientes

Peixe
  • 500 g de robalo em postas
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Azeite para untar
Molho
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de cebola descascada e ralada
  • 1 colher de sopa de vinho branco seco
  • 1 xícara de chá de suco de manga natural
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Peixe
Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com o suco de limão e o alho. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 30 minutos. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Retire o excesso de tempero do peixe, disponha sobre a frigideira e grelhe os dois lados. Desligue o fogo e reserve.
Molho
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o vinho, o sal, o suco de manga e misture. Cozinhe até ferver, mexendo sempre. Desligue o fogo. Disponha o molho sobre o peixe, salpique com salsinha e sirva em seguida.

Ensopado de feijão-branco

Ingredientes

  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 150 g de linguiça de frango
  • 3 xícaras de chá de feijão-branco cozido
  • 1 chuchu descascado e cortado em cubos
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em cubos
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 colher de café de sal
  • Salsinha picada a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e a linguiça e doure. Junte o restante dos ingredientes e misture. Cubra com água, reduza o fogo e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e salpique com salsinha. Sirva em seguida.

