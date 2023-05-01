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'Super Mario Bros' arrecada US$ 1 bilhão de bilheteria nos cinemas no mundo

Adaptação do jogo clássico da Nintendo, a maior da história, é o primeiro filme a bater o número bilionário neste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 09:33

Cena do filme 'Super Mario Bros.'
Cena do filme 'Super Mario Bros.' Crédito: Universal Studios/Divulgação
Em menos de um mês, o filme "Super Mario Bros.", adaptação do famoso jogo da Nintendo, ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão de bilheteria mundialmente. O valor equivale a cerca de R$ 5 bilhões.
O longa estreou nas telonas mundialmente no dia 4 de abril. A animação somou US$ 490 milhões na América do Norte e outros US$ 532 milhões no mercado internacional.
Outros filmes que alcançaram a marca do bilhão durante os tempos pandêmicos foram "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", "Avatar: O Caminho da Água", "Top Gun: Maverick" e "Jurassic World: Domínio".
A animação já havia conquistado a maior bilheteria de 2023 nos Estados Unidos e no mundo, ultrapassando "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania".
O longa também passa a ter a maior bilheteria conquistada por uma adaptação de jogo para o cinema, superando "Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos" e "Pokémon: Detetive Pikachu".
Dirigido por Aaron Horvath e Michael Jelenic, "Super Mario Bros" também é a maior bilheteria mundial de um filme de animação desde 2019, superando "Demon Slayer - Mugen Train: O Filme" e "Minions 2: A Origem de Gru".

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