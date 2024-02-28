Globoplay transmite jogo do Botafogo que decide vaga na Libertadores

Globoplay terá jogo do Botafogo Crédito: Diego Thomazini | Shutterstock

Depois do empate em 1 a 1 na altitude boliviana de Cochabamba, Botafogo e Aurora (Bolívia) voltam a se encontrar nesta quarta-feira, dia 28, no Estádio Nilton Santos, para definir quem segue na disputa da Libertadores, principal competição entre clubes da América do Sul. Com o resultado, o time carioca entra em campo precisando de uma vitória para se garantir na terceira fase do torneio. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis.

A partir das 21h30, o Globoplay, com sinal liberado para não assinantes, e o ge, transmitem a partida para todo o país, com a narração de Gustavo Villani, comentários de Ana Thaís Matos e Paulo Nunes e reportagens de Bruno Côrtes.

A cobertura multiplataforma da Globo começa mais cedo, logo depois da primeira edição do telejornal local, no ‘Globo Esporte’ desta quarta-feira, que conta a história de um casal de torcedores do Botafogo que se conheceu durante a Libertadores de 2017 – última participação do clube no torneio – e se casaram este ano. O programa traz ainda as últimas informações ao vivo, direto do Estádio Nilton Santos, palco da partida.