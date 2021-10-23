Dramas coreanos dominam a Netflix: veja lista dos 10 mais bombados

SWEET HOME

Não poderíamos começar a lista sem a história centrada em Vincenzo Cassano (Song Joong-ki), um advogado da máfia que saiu da Itália, onde foi adotado ainda jovem, após ser traído. De volta a Coreia, passa a trabalhar ao lado da advogada Hong Chayoung (Jeon Yeo-bin) para se vingar de seus inimigos. A primeira temporada conta com 16 episódios.

Estrelado por Kim Yo-han, So Joo-yeon e Yeo Hoi-hyun, a comédia esbanja fofura e romantismo. Uma adolescente conhece as dores e as delícias do amor à medida que seu relacionamento com o vizinho se transforma, o tempo passa e os dois amadurecem. São 24 episódios em uma temporada.

Belíssima superprodução com requintados cenários e figurinos de época, além de épicas batalhas de guerra. Como de costume, a trama é bem romântica. Destaque para a bela trilha sonora de Nam Hye-Seung. Em 1871, um jovem coreano é levado para os EUA a bordo de um navio de guerra. Anos depois, ele retorna a Coreia como soldado americano e se apaixona por uma nobre. São 24 capítulos em uma temporada.

Sucesso absoluto em seu país, a série estrelada pelo galã Jo Jung-Suk ganhou alguns remakes, incluindo na Índia. Possuída pelo espírito de uma virgem sedutora, uma tímida assistente (Park Bo-Young) de um famoso chef de cozinha (Jung-Suk) passa a ser notada por ele. Uma delícia, inclusive para quem aprecia a gastronomia oriental. São 16 episódios em uma temporada.

A série mistura esporte com autoajuda, em uma trama edificante e que agrada a toda família. Faltando muito pouco para estrear na Major League Baseball, uma estrela promissora do esporte vai parar na prisão e precisa aprender a se virar nesse novo mundo. Hae-soo Park, o protagonista, manda muito bem. São 16 episódios em uma temporada.

"Black" tem um interessante clima de terror e mistério, universo não muito explorado nos "K-Dramas", pelo menos sob a perspectiva do horror. Aqui, um anjo da morte, um detetive e uma paranormal se envolvem com questões dos mundos dos vivos e dos mortos e com um mistério sombrio de vinte anos atrás.

Mais um K-Drama que investe em elementos sobrenaturais, aqui com pitadas "aventurescas" e românticas. Na trama, um ser mítico luta para se tornar invencível, mas seu plano dá errado quando ele se vê nas mãos de uma garota capaz de ver criaturas sobrenaturais. São 20 episódios em uma temporada.

Com histórias do passado, do presente e do futuro se cruzando, "One More Time" usa a delicadeza para acompanhar os dilemas de um jovem cantor que estava insatisfeito com sua vida profissional e até seu relacionamento. Certo dia, acorda e descobre que voltou 24 horas no tempo. Será uma oportunidade de melhorar? São oito episódios em uma temporada.

A série tem um toque autoajuda, mas a química entre o casal protagonista (Kim Soo-hyun e Seo Ye-Ji) compensa. O encontro entre uma escritora de livros infantis e um cuidador de doentes mentais dá início a uma jornada de superação dos problemas emocionais que ambos enfrentam. São 16 episódios em uma única temporada.