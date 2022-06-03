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Cultura

Vitória sedia Encontro Nacional de Multicolecionismo até domingo

Evento gratuito começou nesta sexta (3), no Century Plaza Apart Hotel, trazendo coleções de moedas, documentos, HQs e miniaturas de vários estados brasileiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 16:15

7º Encontro Nacional de Multicolecionismo de Vitória acontece na capital capixaba até domingo (5)
7º Encontro Nacional de Multicolecionismo de Vitória acontece na capital capixaba até domingo (5) Crédito: RF Comunicação
Não importa que tipo de colecionador você seja. Caça-tesouros ou mesmo "guardião" de relíquias históricas, entre tantas outras tribos, seu point nos próximos dias será o "7º Encontro Nacional de Multicolecionismo de Vitória", que acontece de sexta (3) até domingo (5), no Century Plaza Apart Hotel, em Vitória, com entrada franca.
Realizado pelo Grupo de Multicolecionadores do Espírito Santo, e após dois anos sem acontecer presencialmente - devido à pandemia da Covid-19 -, a edição de 2022 reúne expositores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Salvador, Pernambuco, Sergipe, Ceará, Pará, Paraná e Goiás.
A mostra está inserida no calendário oficial da Sociedade Brasileira de Numismática, que, entre outras ações, promove o estudo (sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico) das cédulas, moedas e medalhas, muito embora o termo também seja empregado como sinônimo ao colecionismo desses itens.
O evento traz 33 mesas com mais de 100 mil peças de colecionismo, como cédulas e moedas (antigas e recentes) nacionais e estrangeiras; cartões-postais vintage; vinis; cartões telefônicos; selos postais raros; revistas em quadrinho (HQ); álbuns de figurinhas; brinquedos de miniaturas; catálogos, e até documentos datados da época do Brasil imperial, assinados pela família real e membros da corte. 
O 7º Encontro Nacional de Multicolecionismo de Vitória também conta com coleções de bonecos e HQs
O 7º Encontro Nacional de Multicolecionismo de Vitória também conta com coleções de bonecos e HQs Crédito: RF Comunicação
Para o expositor e colecionador Walter Moraes Cruz, o encontro é de suma importância para resgatar a história das cédulas e das moedas, entre outros objetos do colecionismo de modo geral. "O evento é um incentivo para as pessoas voltarem a resgatar suas coleções. Além disso, há peças de antiguidades que não são encontradas facilmente no cotidiano", ressalta.
Nilo Sérgio Bastos, fundador da Sociedade Capixaba de Multicolecionismo e organizador do evento, é colecionador desde os 12 anos e sempre teve interesse nas moedas e cédulas raras. Nilo também se mostra empolgado com o evento presencial. "Será um momento de confraternização dos numismáticos e uma grande oportunidade para o público conhecer mais sobre esse mundo das coleções", complementa.

7º ENCONTRO NACIONAL DE MULTICOLECIONISMO DE VITÓRIA 

  • QUANDO: De Sexta (3) a domingo (5) 
  • ONDE: No Century Plaza Apart Hotel (antigo Hotel Bourbon). Av. Dante Micheline, 435, Praia de Camburi, Vitória
  • HORÁRIOS: Sexta e sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 9h às 15h, com entrada franca  

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