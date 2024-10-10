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Edicase Brasil

Veja com quais flores presentear Nossa Senhora Aparecida

Símbolos de pureza e gratidão, elas podem ser usadas para homenagear a santa no dia 12 de outubro
Portal Edicase

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Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 16:35

Oferecer flores à Nossa Senhora Aparecida é um gesto de fé e devoção (Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock)
Oferecer flores à Nossa Senhora Aparecida é um gesto de fé e devoção (Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock) Crédito:
Em 12 de outubro, além do Dia das Crianças, também é celebrada uma data de grande importância religiosa: o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Na ocasião, os devotos demonstram sua fé e devoção de diversas maneiras. Um gesto muito comum é oferecer flores, símbolo de pureza e gratidão, que enchem de cor e beleza os altares dedicados à santa.

Flores para Nossa Senhora Aparecida

Diferentemente de outras santas, como Santa Terezinha, que tem ligação com a rosa-vermelha, e Santa Rita, com a rosa-branca, a padroeira do Brasil não possui uma flor específica que a represente. Por isso, sempre é presenteada com diversos tipos, principalmente as coloridas.
“ Nossa Senhora é padroeira do Brasil . Ela é muito importante para os católicos e ama flores! Por isso, os devotos gostam de ofertar buquês coloridos, arranjos e também botões de rosa”, explica Maiara Munholi, proprietária do Inspira Ateliê de Flores.
As rosas-amarelas e vermelhas são um ótimo presente para Nossa Senhora Aparecida (Imagem: DmyTo | Shutterstock)
As rosas-amarelas e vermelhas são um ótimo presente para Nossa Senhora Aparecida (Imagem: DmyTo | Shutterstock) Crédito:

Tipos de flores para presentear a santa

Apesar de não haver um tipo de flor específico para presentear a Nossa Senhora Aparecida, Maiara Munholi explica que duas rosas de cores diferentes podem representar muito bem a figura da santidade. “A rosa-vermelha é um ótimo presente para ela, pois simboliza o sacrifício, além da rosa-amarela ou dourada, que representa penitência”, finaliza. 
Por Beatriz Plaça

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Tays Reis
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