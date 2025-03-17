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Veja a trajetória do Internacional no Campeonato Brasileiro

O Colorado busca o seu 4º título do Brasileirão neste ano
Portal Edicase

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Publicado em 17 de Março de 2025 às 18:07

Internacional é tricampeão do Campeonato Brasileiro de Futebol (Imagem: Reprodução digital | @scinternacional)
Internacional é tricampeão do Campeonato Brasileiro de Futebol Crédito: Imagem: Reprodução digital | @scinternacional
Além do Internacional, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport Recife, Vasco e Vitória.
O Campeonato Brasileiro acontecerá entre 29 de março e 21 de dezembro de 2025. Ao longo da temporada, os jogos serão interrompidos durante o Mundial de Clubes, que ocorrerá de 15 de junho a 13 de julho. Contudo, antes da interrupção, 12 rodadas da Série A serão disputadas.

Destaques para 2025

Nesta temporada, o Internacional será comandado por Roger Machado, que substituiu o argentino Eduardo Coudet em julho de 2024. Para reformular o elenco, o clube também assinou contrato com o meio-campista Ronaldo, com os atacantes Vitinho e Johan Carbonero, com o lateral Ramon e com o zagueiro Kaique Rocha. Além disso, o zagueiro Gabriel Mercado e o atacante Lucca renovaram com o time gaúcho.
O Inter terminou o Campeonato Brasileiro de 2020 na vice-liderança (Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock)
O Inter terminou o Campeonato Brasileiro de 2020 na vice-liderança Crédito: Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock

Foi por pouco

O Inter terminou o Campeonato Brasileiro de 2020 na vice-liderança. Para levantar a taça, o time precisava vencer o Corinthians e de um tropeço do Flamengo para o São Paulo. No entanto, mesmo com a derrota do Flamengo por 2 a 1, o Inter empatou com o Corinthians em 0 a 0, no Beira-Rio.
Em 2022, o Colorado fez uma ótima campanha e garantiu novamente o 2º lugar no campeonato, com 73 pontos. Em 2023, por outro lado, o time gaúcho ficou na 9ª colocação, com a marca de 55 pontos. Em 2024, o time encerrou a competição na 5ª posição, com 18 vitórias, 11 empates e 9 derrotas.

História do time no Brasileirão

O primeiro título do Internacional no Campeonato Brasileiro foi alcançado em 1975, com a vitória sobre o Cruzeiro no Beira-Rio. No ano seguinte, 1976, também no Beira-Rio, conquistou o bicampeonato ao vencer o Corinthians. O terceiro título veio em 1979, ano no qual o Colorado foi campeão invicto. Ao vencer o Vasco, conseguiu este feito inédito.

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