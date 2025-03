Cultura

Veja a trajetória do Fluminense no Campeonato Brasileiro

O clube carioca busca o seu 5º título do Brasileirão nesta temporada

Além do Fluminense, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport Recife, Vasco e Vitória. >

Destaques para 2025

O Fluminense será comandado por Mano Menezes, que substituiu Fernando Diniz em julho de 2024. Para este ano, o Tricolor Carioca contratou o volante Hércules, o zagueiro Juan Freytes, os atacantes Paulo Baya, Joaquín Lavega e Canobbio, o lateral-esquerdo Renê e o goleiro Marcelo Pitaluga. Além disso, houve renovações de contratos, com destaque para o meia Jhon Arias, que ficará no clube até 2028. >

Tetracampeão

O Fluminense é tetracampeão brasileiro. Conquistou os títulos em 1970, 1984, 2010 e 2012. A última taça veio de forma eletrizante, sob o comando do técnico Abel Braga e com gols do atacante Fred, após o Tricolor Carioca vencer o Palmeiras por 3 a 2, no estádio Prudentão. >

História no Brasileirão

Apesar do histórico de vitórias no Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi rebaixado para a Série B em 1997 e para a Série C em 1998. Foi campeão da terceira divisão ao vencer o Náutico por 2 a 1, com gols de Roger Flores. Em 2000, foi convidado a disputar a Copa João Havelange, que colocou o time de volta na elite do futebol. Em 2023, o clube carioca fez 56 pontos, ficando na 7ª posição na tabela. Em 2024, ficou na 13ª colocação, com 46 pontos e 40% de aproveitamento. >