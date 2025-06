Cultura

Veja a trajetória do Botafogo no Campeonato Brasileiro

O tricampeão brasileiro segue em busca de mais um título

Publicado em 16 de junho de 2025 às 12:04

Em 1968, o Botafogo se tornou o primeiro campeão brasileiro do Rio de Janeiro ao vencer a Taça Brasil Crédito: Imagem: Reprodução digital | @botafogo

Além do Botafogo, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport Recife, Vasco e Vitória. >

O Campeonato Brasileiro , que iniciou em 29 de março, acontece até 21 de dezembro de 2025. Ao longo da temporada, os jogos serão interrompidos durante o Mundial de Clubes, de 15 de junho a 13 de julho. Contudo, antes da interrupção, 12 rodadas da Série A foram disputadas. >

Destaques para 2025

Em 2025, o Botafogo será comandado pelo técnico português Renato Paiva, contratado em fevereiro deste ano. Para reforçar o elenco , o time acertou a compra do atacante Jeffinho, que estava emprestado pelo Lyon desde 2023, bem como do goleiro Léo Linck, do atacante Artur e do zagueiro David Ricardo. Entre os jogadores que voltaram de empréstimo, os principais nomes são os volantes Patrick de Paula e Newton. >

O Botafogo levou para casa mais um título do Brasileirão em 2024 Crédito: Imagem: A.RICARDO | Shutterstock

Tricampeão nacional

Em 2024, o Botafogo conquistou seu terceiro título no Brasileirão. Ao longo dos 38 jogos no campeonato, o time obteve 23 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Contudo, o destaque da Estrela Solitária começou em 1968, quando se tornou o primeiro campeão brasileiro do Rio de Janeiro ao vencer a Taça Brasil. >



Em 1995, quebrou o jejum e conquistou o segundo título nacional. No primeiro jogo da final contra o Santos , os times terminaram empatados, com 1 gol para cada lado. No segundo, o carioca marcou 2 a 1 contra o paulista e garantiu a vitória. >

História do time no Brasileirão

O clube carioca tem três rebaixamentos em sua história: 2002, 2014 e 2020. Em 2014, foi rebaixado após obter o maior número de derrotas na série A. No ano seguinte, 2015, o time foi campeão da segunda divisão e reconquistou a vaga junto à elite do futebol brasileiro . Em 2021, também com a conquista do título da Série B, o clube carioca garantiu o retorno à primeira divisão. >

Em 2022, a Estrela Solitária encerrou a competição em 11º lugar, com a marca de 53 pontos. Já em 2023, o clube deu uma guinada e conquistou a 5ª posição na tabela, com 64 pontos. Por fim, em 2024, se tornou campeão nacional, com 79 pontos e 69% de aproveitamento. >