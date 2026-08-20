Séries de investigação: descubra a fórmula utilizada para prender a atenção do espectador

“Esse tipo de série trabalha com uma combinação muito eficiente entre novidade e familiaridade. O espectador já conhece os personagens e entende a dinâmica daquele universo, mas encontra um novo problema a cada episódio. Em uma investigação, por exemplo, ele ainda pode formular hipóteses e tentar chegar à resposta com os personagens”, explica Ado Oliveira, CVO da Watch TV, hub que reúne vários streamings em um único aplicativo.