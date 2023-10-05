Repórter da Band leva picada de marimbondo ao vivo em programa de Zeca Camargo

Um repórter do programa Melhor da Noite, da Band, foi surpreendido ao vivo por uma picada de marimbondo. Cristian Dimitrius mostrou o ocorrido na noite desta quarta-feira, 4.
Na atração, o jornalista estava explicando sobre desova das tartarugas-da-amazônia quando sentiu a dor em seu braço. Então, o cinegrafista mostrou ao vivo o inchaço no braço.
Posteriormente, os apresentadores Glenda Kozlowski e Zeca Camargo exibiram um replay do momento da picada. "Olha, Dimitrius, nós estamos loucos pela próxima aventura, só vou pedir para você tomar cuidado com os marimbondos", brincou Zeca.
"Foi doída, viu? Está até inchado, mas é normal", declarou Cristian. Veja um vídeo aqui.