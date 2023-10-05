Repórter da Band leva picada de marimbondo ao vivo em programa de Zeca Camargo

Repórter Cristian Dimitrius leva picada de marimbondo ao vivo na Band/ Reprodução/"Melhor da Noite" Crédito: Reprodução

Um repórter do programa Melhor da Noite, da Band, foi surpreendido ao vivo por uma picada de marimbondo. Cristian Dimitrius mostrou o ocorrido na noite desta quarta-feira, 4.

Na atração, o jornalista estava explicando sobre desova das tartarugas-da-amazônia quando sentiu a dor em seu braço. Então, o cinegrafista mostrou ao vivo o inchaço no braço.

Posteriormente, os apresentadores Glenda Kozlowski e Zeca Camargo exibiram um replay do momento da picada. "Olha, Dimitrius, nós estamos loucos pela próxima aventura, só vou pedir para você tomar cuidado com os marimbondos", brincou Zeca.