Relembre os personagens de Luis Fernando Verissimo, como o Analista de Bagé

Escritor, morto neste sábado aos 88 anos, criou figuras que se tornaram icônicas na literatura e no humor brasileiro

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 09:46

Escritor Luis Fernando Veríssimo Crédito: Mateus Bruxel/Folhapress

Luis Fernando Verissimo, morto neste sábado aos 88 anos, foi um ícone da literatura brasileira, reconhecido como mestre na arte da crônica.

Um dos escritores mais populares do Brasil, ele criou um leque de personagens memoráveis em seus textos alguns acabaram ganhando livros próprios, de tanto material que renderam.

Lembre abaixo alguns dos principais personagens de Luis Fernando Verissimo.

O ANALISTA DE BAGÉ

O cinquentão sincero, charmoso e viril faz sucesso com as mulheres. Um psicanalista controverso e politicamente incorreto trata os traumas dos clientes com respostas rápidas e métodos pouco ortodoxos, como o "joelhaço" exclusivo para homens que atinge em cheio os bloqueios do analisado.

ED MORT

Esse detetive trapalhão trabalha com língua afiada e coração mole, em um "escri" (espaço pequeno demais para chamar de escritório) em Copacabana, no Rio de Janeiro. Divide seu espaço de trabalho com 117 baratas e um rato chamado Voltaire. Ed Mort se mete em encrencas para desvendar casos de maridos desaparecidos e costuma se esquecer de cobrar de suas belas clientes. Foi vivido por Paulo Betti em uma adaptação cinematográfica de 1997, dirigida por Alain Fresnot.

VELHINHA DE TAUBATÉ

Conhecida por ser a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo, a Velhinha foi criada por Verissimo durante o governo Figueiredo, o último da ditadura militar, e morreu em frente à TV, talvez chocada com alguma notícia ou decepcionada com a política brasileira.

DORA AVANTE/DORINHA

Dora Avante, ou Dorinha, nunca revela sua idade para ninguém. Ela se reúne com seu grupo de carteado e pressão política, as Socialaites Socialistas, que lutam pela implantação do socialismo soviético no Brasil e pela volta do feudalismo.

AS COBRAS

Esses répteis são produto da combinação do gosto de Verissimo por quadrinhos com suas limitações como desenhista. Elas foram criadas no começo da censura durante a ditadura militar para dizer em imagens o que não podia ser dito em texto. As Cobras desafiam técnicos de futebol, políticos e até Deus.

FAMÍLIA BRASIL

Um pai trabalhador, uma mãe que é dona de casa, um filho adolescente, um neto pequeno e uma bebê de colo retratam o universo da família brasileira. Com eles, Verissimo retrata situações que quase todo mundo já viveu dentro de casa desde problemas financeiros até dilemas da educação.

