Padre Anderson Gomes critica manifesto de Lady Gaga no Rio: “Não se dança com o caos”

O show histórico de Lady Gaga em Copacabana, que reuniu milhões de pessoas no último fim de semana, segue repercutindo nas redes — especialmente após a cantora abrir o espetáculo com um manifesto poético e enigmático, intitulado “Manifesto do Caos”. O texto lido por Gaga mistura elementos simbólicos, inquietação emocional e imagens místicas, abordando o confronto com o caos interior como uma espécie de dança.

A performance, no entanto, não agradou a todos. O padre Anderson Gomes, conhecido nacionalmente por seu conteúdo nas redes sociais e com atuação em Cariacica, publicou um vídeo reagindo diretamente ao manifesto. No vídeo, o sacerdote interpreta a mensagem como contrária aos valores cristãos, e alerta seus seguidores sobre o que chama de “romantização do caos”.

“Não se dança com o caos. Não se brinca com a ira. É um caminho errado, sem volta”, disse o padre em sua análise. Para ele, o manifesto se distancia de princípios como a paz interior e a construção espiritual sólida."

O caminho de Cristo é o caminho da paz. Cristo nos convida a construir uma casa sobre a rocha, não sobre o caos

O manifesto lido por Lady Gaga faz referência a uma personagem alegórica, chamada de “Senhora do Caos”, que carrega uma bengala, está com o pé engessado e emite alertas perturbadores. A artista usa imagens de conflito interno e desordem emocional para expressar a luta por identidade e sentido, encerrando o texto com a ideia de que, mesmo duelando com o caos, pode haver convivência — e talvez até vitória dele.

O padre capixaba, no entanto, vê o texto como um alerta disfarçado. Em sua leitura, o conteúdo propõe uma rendição simbólica a forças negativas. Para ele, não conhecer a paz é o grande pesadelo e isso não deve ser romantizado no palco.