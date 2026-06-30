Julho literário: 10 livros para devorar no mês

Julho é o mês perfeito para pausar a rotina e se perder em novas histórias Crédito: Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock

Julho chegou e, com ele, a oportunidade perfeita para pausar, tomar um café quentinho e se perder em novas histórias. Os dias mais frios nos convidam ao aconchego de uma boa leitura, mas sabemos que escolher o próximo livro nem sempre é fácil. Por isso, preparamos uma curadoria exclusiva.

Esqueça as escolhas óbvias: selecionamos narrativas marcantes, personagens complexos e tramas que vão muito além do entretenimento passageiro. E, claro, títulos que servem de apoio para a evolução na vida e na carreira. Descubra, a seguir, leituras imperdíveis que vão transformar o seu mês!

1. Amor moderno: o nosso mundo evitativo

“Amor moderno: o nosso mundo evitativo” mostra como a lógica das redes sociais e aplicativos de namoro transformou a maneira como amamos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Labrador

A psicóloga e psicanalista Danielle Vieira traz uma reflexão sobre os desafios de se relacionar em uma época marcada pelo excesso de opções, medo do envolvimento e busca constante por controle. Com base na neurociência , psicologia e filosofia, a autora mostra como a lógica das redes sociais e aplicativos de namoro transformou a maneira como amamos. Também aborda fenômenos como ghosting e situationships , propondo um caminho para resgatar a vulnerabilidade real e construir vínculos mais profundos.

2. Kintsugi

Em “Kintsugi”, Saulo Florentino transforma fragilidades e rupturas em linguagem poética Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora ÊCOA – Faça você mesmo

Neste livro, o poeta Saulo Florentino utiliza a arte japonesa de reparar cerâmicas quebradas com ouro como metáfora para a experiência humana em meio ao caos contemporâneo. A obra atravessa temas como saúde mental, solidão, vícios, relações afetivas e o desgaste da vida urbana. Sem romantizar a dor, o autor transforma fragilidades e rupturas em linguagem poética.

3. Labirintos do Caos

“Labirintos do Caos” é dividido em 14 histórias movidas pela intersecção entre desencanto e esperança Crédito: Imagem: Reprodução digital | Mondru Editora

Um futuro não tão distante tensiona as consequências do desequilíbrio da relação entre a natureza e o artificial. Hologramas, procedimentos invasivos e domínio dastecnologiasmarcam a narrativa de ficção da escritora e jornalista Maria FélixFontele, dividida em 14 histórias movidas pela intersecção entre desencanto e esperança.

4. Heróis e heroínas da MPB

“Heróis e heroínas da MPB” propõe uma homenagem a artistas que ajudaram a construir a identidade musical do Brasil (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix) Crédito:

Esse livro-caixinha transforma grandes nomes da MPB em uma experiência interativa, reunindo 52 cartas com minibiografias e caricaturas que convidam o público a mergulhar na riqueza cultural do Brasil. O projeto propõe uma homenagem a artistas que ajudaram a construir a identidade musical do país, como Elza Soares, Tom Jobim, Luiz Gonzaga, Cartola, Pixinguinha, Dona Ivone Lara, Tim Maia, Vinicius de Moraes, Ary Barroso, entre muitos outros. A caixinha também conta com um QRCodeque dá acesso a umaplaylistexclusiva.

5. PsiConstelação

“PsiConstelação” alia investigação científica e prática terapêutica para revelar um método que amplia a compreensão sobre os vínculos humanos e os sistemas aos quais pertencemos (Imagem: Reprodução digital | Literando Editora) Crédito:

Resultado de um estudo pioneiro no Brasil na área da saúde mental, esta obra apresenta aPsiConstelaçãocomo instrumento dinamizador do tratamento psíquico.A psicóloga Adriana Braz de Oliveiraalia investigação científica e prática terapêutica para revelar um método que amplia a compreensão sobre os vínculos humanos e os sistemas aos quais pertencemos.

6. Ninguém solta a alça do caixão de ninguém

“Ninguém solta a alça do caixão de ninguém” reflete sobre a dinamicidade do tempo com crônicas que abordam temas como finitude, morte e amizade (Imagem: Reprodução digital | Editora FONTENELE PUBLICAÇÕES) Crédito:

A obra do escritor e jornalista Sergio Riede reflete sobre a dinamicidade do tempo com crônicas que abordam temas como finitude, morte e amizade. Por meio de uma narrativa leve, ideal para os momentos de contemplação, o autor é inspirado pela sagacidade do cronista Milôr Fernandes (1923-2012) para desenvolver textos que se conectam com a contemporaneidade.

7. Os segredos do pintor Medeiros

“Os segredos do pintor Medeiros” acompanha a trajetória de um pintor que carrega a memória de um crime testemunhado ainda na infância Crédito: Imagem: Reprodução digital | Meu Jardim Editorial

O romance acompanha a trajetória de Medeiros, pintor do interior do Ceará que carrega a memória de um crime testemunhado ainda na infância. As lembranças são retratadas em pinturas, criações que serão utilizadas como mapas por estudiosos que exploram a região. Com um enredo de mistério, a obra também apresenta os costumes do Cariri cearense.

8. Códigosespirituaisda riqueza

“Códigosespirituaisda riqueza” propõe uma reflexão sobre a prosperidade a partir do alinhamento entre propósito, escolhas e valores pessoais Crédito: Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora

Bruno Gimenes e Patrícia Cândido propõem neste livro uma reflexão sobre a prosperidade a partir do alinhamento entre propósito, escolhas e valores pessoais. A obra, publicada pela Citadel Editora, parte da ideia de que a escassez financeira e a sensação de estagnação podem estar relacionadas a padrões internos, crenças e comportamentos que influenciam a forma como cada indivíduo se conecta com o dinheiro.

9. O buraco

Em “O buraco”, Fabiana C. O. transforma o sofrimento e a experiência da dor crônica em uma reflexão sobre resistência, silêncio e sobrevivência Crédito: Imagem: Reprodução digital | VR Editora

Neste livro publicado pela VR Editora,Fabiana C. O. narra a história de Eva, que desperta em um quarto branco sem portas ou janelas, sem saber como chegou ali. Enquanto tenta compreenderessa realidade, ela revisita uma vida marcada por um casamento em ruínas e uma dor invisível que o mundo insiste em ignorar.Comnarrativa intensa, a autora transforma o sofrimento e a experiência da dor crônica em uma reflexão sobre resistência, silêncio e sobrevivência.

10. Nos labirintos do Eu

“Nos labirintos do Eu” oferece uma bússola para quem deseja atravessar e compreender as complexidades da mente e da alma Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Becalete

O professor e escritor Marco Aurelio Alvarenga Monteiro oferece uma bússola para quem deseja atravessar e compreender as complexidades da mente e da alma. Combinando a espiritualidade universalista com os fundamentos da psicologia profunda, este livro aborda emoções, escolhas e saúde mental, convidando ao autoconhecimento como caminho para romper padrões e encontrar sentido na vida.