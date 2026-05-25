Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • HBO Max: 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em junho de 2026
Cultura

HBO Max: 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em junho de 2026

Produções inéditas, retornos aguardados e histórias intensas movimentam o catálogo do streaming
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 19:52

Filmes e séries prometem movimentar o catálogo da HBO Max (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)
Filmes e séries prometem movimentar o catálogo da HBO Max Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max
Junho chega à HBO Max com estreias que prometem movimentar o catálogo. Há produções documentais, animações, dramas e histórias épicas. Entre retornos aguardados e novidades cheias de emoção, os lançamentos exploram relações intensas, disputas perigosas, bastidores da música e aventuras marcadas por ação e mistério.
A seguir, veja 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em junho na HBO Max!

1. Os Escolhidos da Beleza (01/06)

Em “Os Escolhidos da Beleza”, a trajetória de um modelo internacional revela os bastidores de uma organização marcada por manipulação emocional (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)
Em “Os Escolhidos da Beleza”, a trajetória de um modelo internacional revela os bastidores de uma organização marcada por manipulação emocional Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max
O documentário apresenta a história de Hoyt Richards, destaque das passarelas internacionais nos anos 1990, que se envolveu com a organização Eternal Values. Liderado por Frederick von Mierers, o grupo misturava crenças místicas , promessas espirituais e práticas de manipulação emocional.
A produção revisita a ascensão profissional do modelo enquanto ele se afastava da família e entregava grande parte de seus recursos ao movimento. Por meio de entrevistas, imagens raras e depoimentos inéditos, a série revela os bastidores da seita e as consequências enfrentadas pelos antigos integrantes.

2. Pillion (05/06)

Em “Pillion”, Colin vê sua vida mudar ao se envolver com um motociclista misterioso e cheio de segredos (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)
Em “Pillion”, Colin vê sua vida mudar ao se envolver com um motociclista misterioso e cheio de segredos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Diamond Films
A trama acompanha Colin (Harry Melling), um homem reservado que tem a rotina transformada após conhecer Ray (Alexander Skarsgård), um motociclista carismático e misterioso . A conexão entre os dois desperta emoções intensas e leva Colin a experimentar situações completamente diferentes da vida que costumava levar.
Conforme o relacionamento se aprofunda, ele passa a enfrentar desafios ligados à dependência emocional, autoconhecimento e liberdade pessoal. Em meio ao universo das motos e de relações complexas, a história mistura drama, romance e momentos de humor para explorar desejo, vulnerabilidade e identidade.

3. Earth, Wind & Fire (07/06)

Em “Earth, Wind &amp; Fire”, a história da banda ganha destaque em um documentário repleto de imagens raras e relatos inéditos (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)
Em “Earth, Wind & Fire”, a história da banda ganha destaque em um documentário repleto de imagens raras e relatos inéditos Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max
O Earth, Wind & Fire ganha um retrato especial no longa dirigido por Questlove, que revisita a ascensão do grupo e sua importância para a história da música. O filme acompanha a criação da banda, o processo por trás de apresentações memoráveis e a maneira como Maurice White conduziu uma proposta artística inovadora, unindo diferentes estilos e referências sonoras.
Com materiais de arquivo, entrevistas exclusivas e relatos de músicos e pessoas próximas, a produção destaca a influência duradoura do conjunto na cultura popular e o vínculo construído com diferentes gerações ao redor do mundo.

4. Minhas aventuras com o Superman – 3ª temporada (14/06)

Em “Minhas Aventuras com o Superman”, Clark Kent encara novos desafios enquanto tenta proteger Metropolis e entender sua origem (Imagem: Reprodução digital | HBO Max e Adult Swin)
Em “Minhas Aventuras com o Superman”, Clark Kent encara novos desafios enquanto tenta proteger Metropolis e entender sua origem Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max e Adult Swin
A animação acompanha Clark Kent, Lois Lane e Jimmy Olsen em meio a investigações, ameaças inéditas e desafios que colocam Metropolis em risco. Enquanto tenta proteger a cidade como Superman , o personagem também precisa lidar com as dificuldades da vida pessoal, do trabalho no Planeta Diário e das descobertas sobre sua própria origem.
A nova temporada aprofunda a relação entre os protagonistas e apresenta adversários ainda mais poderosos, colocando à prova a confiança do grupo e o papel do herói diante de ameaças cada vez maiores. Misturando ação, ficção científica, humor e aventura, a animação continua explorando amadurecimento, amizade e responsabilidade em meio ao universo dos super-heróis.

5. A Casa do Dragão – 3ª temporada (21/06)

Em “A Casa do Dragão”, a disputa entre os Targaryen intensifica a guerra que ameaça o futuro de Westeros (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)
Em “A Casa do Dragão”, a disputa entre os Targaryen intensifica a guerra que ameaça o futuro de Westeros Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max
A série volta com a terceira temporada, acompanhando o avanço da guerra civil entre os Targaryen, que provoca consequências ainda mais devastadoras em Westeros. Com o reino dividido, os grupos liderados por Rhaenyra e Alicent intensificam a disputa pelo poder, formando novas alianças e enfrentando conflitos capazes de mudar o destino do Trono de Ferro.
Os episódios ampliam os embates entre dragões, as estratégias políticas e as rivalidades familiares que alimentam a chamada Dança dos Dragões. Em meio a perdas, decisões arriscadas e batalhas cada vez mais intensas, a trama explora o impacto da guerra sobre o futuro das grandes casas do reino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vila Velha, Câmara de Vereadores
Vereador recorre ao STF para adiar eleição para presidência da Câmara de Vila Velha
Delegacia de Domingos Martins
Mulher é morta com tiro após briga familiar em Domingos Martins
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
TJES concede férias-prêmio a juíza punida com aposentadoria compulsória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados