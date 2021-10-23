Fome é tema de ensaio fotográfico com ossos à venda em bandejas

Depois que viu ossos e carcaças de peixe sendo vendidos ao invés de serem doados, fotógrafo resolve criar uma série de fotografias chamada "Mercado da Fome" Crédito: Flávio Costa / @flaviorcosta

Restos de uma melancia sem semente, de uma fatia de pizza, de um hambúrguer ou de ossos de galeto compõem o ensaio fotográfico "Mercado da Fome", do pernambucano Flávio Costa, que viralizou nas redes sociais neste mês.

Etiquetados com preços e embalados com plástico, os restos de comida das fotos foram produzidos por Costa, mas isso não está tão distante da realidade brasileira atual, em que a fome parece ter se tornado um negócio.

"Soube que há mercados e açougues vendendo ossos e carcaças de peixe. Fiquei indignado, porque sabemos que isso era, até então, doado. Ou seja, viram na fome uma oportunidade de dinheiro. Pensaram 'se estão procurando osso, vou vender em vez de doar'", diz Costa.

O fotógrafo Flávio Costa Crédito: Flávio Costa / @flaviorcosta

Em meio à crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19, a fome é um problema crescente no país e casos como os citados pelo fotógrafo têm sido recorrentes. No final do mês passado, imagens de pessoas disputando ossos, num caminhão lotado de restos de alimento, no Rio de Janeiro, ganharam as manchetes do Brasil.

Embora não seja proibido vender ossos, autoridades sanitárias desaconselham a prática e têm agido para impedir os estabelecimentos. O Procon de Santa Catarina, por exemplo, determinou a suspensão da cobrança sob pena de prática de "vantagem excessiva", segundo prevê o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

A venda de sobras de comida pode ser lida ainda como desrespeito e risco à proteção da vida, saúde e segurança do consumidor.

Ainda assim, não é difícil encontrar mercados e açougues brasileiros vendendo restos de alimento e lucrando com a fome de inúmeras pessoas. Não é a toa que "Mercado da Fome" foi confudido com fotos reais e causaram choque nas redes sociais.

"Sem legenda, as fotos são críveis", afirma o pernambucano. "Se você não explica nada, coloca a bandeja, com restos de comida, sendo vendida, as pessoas acreditam, porque estamos vivendo esse absurdo."

Fotógrafo resolve criar uma série de fotografias chamada "Mercado da Fome"

O fotógrafo conta que, diante da enorme repercussão das fotos nas redes sociais, precisou contextualizar o ensaio e explicar que se tratavam de imagens produzidas como forma de protesto ao momento atual.

"Para o governo Bolsonaro, a fome não existe", diz ele. "Segundo o próprio presidente, ninguém passa fome. A ministra da Agricultura já disse que no Brasil não se passa fome, porque tem muita fruta. O nosso país está abandonado, jogado à própria sorte. Mas quem tem fome tem pressa."