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Hiato

Fãs lamentam a pausa do BTS, voz principal da trilha das séries

Para os fãs, a trilha sonora é um elemento a mais de expectativa e de culto a séries e artistas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 08:21

O grupo BTS
O grupo BTS durante o Acústico Crédito: MTV
Assim como nas novelas brasileiras, a trilha sonora, ou OST (Original Sound Track), como é chamada, também é parte importante nas séries asiáticas. E ela toca incessantemente durante os episódios. Para os fãs, a música é um elemento a mais de expectativa e de culto a séries e artistas.
O K-pop, gênero nascido na Coreia do Sul que dominou as paradas mundiais - inclusive a japonesa -, é predominante nas produções. Entre os destaques estão os cantores sul-coreanos Gaho e Shin Young Jae.
No dia 17 de outubro, no entanto, uma notícia causou tristeza aos fãs: o grupo de BTS - o principal representante do K-pop, cujos integrantes também costumam fazer participações especiais nas séries - anunciou que fará uma pausa na carreira para que seus sete integrantes possam cumprir as obrigações com o exército sul-coreano. Eles só voltarão à ativa em 2025. "Estou arrasada. No trabalho, todo mundo veio me abraçar para me confortar", diz a dorameira Juliana Pessoa, sobre o afastamento temporário do grupo.

PROJETO SOLO

Em junho de 2022, o grupo já havia anunciado que os integrantes se dedicariam a projetos solo - alguns deles gravaram em separado para trilhas de K-drama. A notícia desagradou aos seguidores e ao mercado internacional da música.
Kim Seokjin (Jin), o integrante mais velho, com 29 anos, será o primeiro a atender o recrutamento militar. Na Coreia do Sul, o serviço militar é obrigatório para homens entre 18 e 28 anos. Os integrantes do BTS ganharam um tempo a mais após receberem a medalha da Ordem do Mérito Local, oferecida pelo governo de Seul
Antes de vestir a farda, porém, Jin anunciou para 28 de outubro o lançamento do single The Astronaut, composto em parceria com Chris Martin, vocalista do Coldplay, banda que já havia gravado antes com o BTS. A canção será apresentada durante a passagem da turnê mundial da banda britânica pela Argentina. Jin subirá ao palco do estádio do River Plate, em Buenos Aires, ao lado do Coldplay, em mais um passo para uma possível carreira solo.
A gravadora sul-coreana Big Hit Music, que organiza e comanda a carreira do BTS, divulgou um comunicado em que diz esperar que a canção "possa ser um presente" para os já saudosos fãs.

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