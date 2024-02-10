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Leucemia

Fabiana Justus compartilha fotos com o cabelo raspado: 'Senti no meu coração que era a hora'

A influenciadora enfatizou ser um processo que faz parte de sua jornada de cura, e que a perda do cabelo representa a eliminação de qualquer coisa negativa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 10:21

Fabiana Justus compartilha fotos com o cabelo raspado
Fabiana Justus compartilha fotos com o cabelo raspado Crédito: Reprodução/Instagram
Nesta sexta-feira, 9, a influencer Fabiana Justus, 37 anos, compartilhou em suas redes sociais imagens com a cabelo raspado. "Senti no meu coração que era a hora", escreveu a filha do empresário e apresentador Roberto Justus. Ela revelou que decidiu adiantar o processo antes de ver falhas nos cabelos devido ao tratamento contra leucemia mieloide aguda.
No post, Fabiana destacou a sensação de paz que encontrou ao tomar a decisão. A influenciadora enfatizou ser um processo que faz parte de sua jornada de cura, e que a perda dos fios de cabelo representa a eliminação de qualquer coisa negativa, deixando espaço apenas para coisas maravilhosas.
"É um momento que queira ou não a ficha cai mais ainda de tudo que estou vivendo. Mas, ao mesmo tempo, é algo tão "pequeno" comparado ao todo", escreveu.
A influenciadora relevou ainda que o marido dela, o empresário Bruno Levi D'Ancona, quem a auxiliou a raspar os fios, "ele me deu muita força", contou. Fabiana prometeu dividir mais detalhes do momento que considera especial em breve.
Veja a postagem abaixo.

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