Confira os filmes que chegam aos cinemas em julho de 2026

A programação do mês reúne estreias de diferentes gêneros, com propostas que vão do entretenimento leve às narrativas mais intensas Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Os apaixonados por filmes já podem se preparar, pois julho chega com uma programação variada nos cinemas brasileiros. Entre animações populares, grandes adaptações de obras clássicas e produções nacionais, os lançamentos trazem propostas para diferentes gostos. Com tramas que vão do entretenimento leve às narrativas de maior escala, o mês promete uma sequência de estreias capazes de agradar desde quem busca diversão até quem prefere acompanhar grandes histórias nas telonas.

A seguir, confira 5 filmes que chegam aos cinemas em julho de 2026!

1. Minions & Monstros (01/07)

“Minions & Monstros” mostra os Minions em uma versão fictícia de sua própria história, marcada por fama, queda e caos global Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

O filme “Minions & Monstros” acompanha as criaturas amarelas mais caóticas do cinema em mais uma aventura marcada por confusões, humor e situações que rapidamente fogem do controle. Produzido pela Illumination em parceria com a Universal Pictures, o longa apresenta uma versão fictícia e exagerada da própria trajetória dos Minions, em que eles conquistam Hollywood e alcançam o estrelato no cinema. No entanto, a fama logo se transforma em colapso, levando à perda de tudo o que haviam construído.

Em meio ao caos, os personagens acabam sendo responsáveis por liberar criaturas monstruosas no mundo, desencadeando uma crise global. Diante do desastre, os Minions precisam se reorganizar para tentar conter as consequências e salvar o planeta.

2. Moana (08/07)

O Crédito:

A versão em live-action de “Moana” reconta a jornada da jovem navegadora que desafia os limites de seu mundo para salvar sua ilha e descobrir sua verdadeira identidade. Inspirado na animação original, o filme amplia o universo da personagem em uma abordagem mais realista, com foco na cultura polinésia, na conexão com o oceano e na relação entre tradição e destino.

A narrativa acompanha Moana em sua travessia pelo mar ao lado do semideus Maui, enfrentando criaturas míticas e provações que testam sua coragem e liderança. A produção da Disney aposta em uma estética mais imersiva e emocional, mantendo os elementos centrais da história original, mas com novas camadas dramáticas e visuais.

3. Herança de Narcisa (09/07)

O filme “Herança de Narcisa” gira em torno de segredos familiares revelados após uma herança que desencadeia conflitos emocionais e disputas internas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Olhar Distribuição

Em “Herança de Narcisa”, produção brasileira protagonizada por Paolla Oliveira, a narrativa se constrói em torno de segredos familiares que vêm à tona após uma perda inesperada. O longa explora conflitos emocionais e disputas internas que surgem quando uma herança misteriosa passa a dividir personagens ligados por laços de sangue e ressentimentos antigos.

O filme traz uma trama carregada de tensão psicológica, em que a protagonista precisa lidar não apenas com o passado da família, mas também com revelações que mudam completamente sua percepção sobre quem ela é.

4. A Odisseia (16/07)

“A Odisseia” retrata a jornada épica de Odisseu em seu retorno para casa após a Guerra de Troia Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

Dirigido por Christopher Nolan, “A Odisseia” traz uma releitura cinematográfica do clássico poema de Homero, acompanhando a longa e desafiadora jornada de retorno de Odisseu após a Guerra de Troia. A produção promete uma abordagem grandiosa, característica do diretor, com foco em escala épica e profundidade psicológica dos personagens.

O filme explora o tempo, a memória e a resistência humana diante de provações extremas, enquanto Odisseu enfrenta criaturas míticas, desafios naturais e dilemas internos em sua busca para retornar para casa. A obra se apoia tanto na mitologia clássica quanto na assinatura visual e narrativa de Nolan.

5. Homem-Aranha: Um Novo Dia (29/07)

O longa “Homem-Aranha: Um Novo Dia” apresenta Peter Parker em uma nova fase de sua vida, lidando com as consequências de suas escolhas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures

Em “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, o universo do herói se expande em uma nova fase que promete redefinir o caminho de Peter Parker após os eventos anteriores. O filme aposta em um recomeço mais maduro, com o personagem lidando com as consequências de suas escolhas e a solidão que acompanha sua identidade secreta.