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BBB 25: 7 curiosidades sobre o emparedado Guilherme

O fisioterapeuta pernambucano tem uma trajetória marcada por desafios, mudanças e histórias inusitadas
Portal Edicase

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Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 17:00

Guilherme disputa o Paredão desta semana (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Guilherme disputa o Paredão desta semana Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo
Mais um Paredão foi formado no BBB 25, e Guilherme está na disputa para continuar no jogo. Na dinâmica do último domingo, os jogadores foram divididos em dois grupos, um com oito pessoas, outro com nove. Assim, eles só poderiam votar em participantes do próprio grupo. Dessa maneira, o brother recebeu quatro votos.
O fisioterapeuta pernambucano tem uma trajetória marcada por desafios, mudanças e histórias inusitadas. Abaixo, confira algumas curiosidades sobre Guilherme!

1. Atleta na adolescência

Guilherme teve uma trajetória no esporte antes de se tornar fisioterapeuta. Durante a adolescência, jogou handebol e chegou a integrar a seleção pernambucana dos 14 aos 16 anos. Graças ao seu desempenho, conseguiu bolsas de estudo e oportunidades acadêmicas. “Vi o esporte como minha profissão porque era uma forma de eu não pagar o colégio e sobrar alguma coisa mais pra dentro de casa”, contou ao Gshow. 

2. Fez uma cirurgia para reduzir suor

O suor excessivo era um grande incômodo para Guilherme, especialmente enquanto praticava esportes. Para solucionar o problema, ele passou por uma simpatectomia, cirurgia que reduz a transpiração, especialmente nas mãos.

3. Tem fama de esquecido

Guilherme coleciona histórias curiosas sobre a fama de esquecido. Sua família conta que ele já saiu para buscar a esposa e, depois, só percebeu o erro ao chegar ao destino sozinho. Entre brincadeiras e risadas, esse traço de sua personalidade se tornou motivo de piada entre os mais próximos.
Guilherme e Joselma, com quem entrou no BBB 25, compartilham uma história engraçada em comum a respeito de como se conheceram (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Guilherme e Joselma, com quem entrou no BBB 25, compartilham uma história engraçada em comum a respeito de como se conheceram Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

4. Conheceu a sogra de um jeito inusitado

Logo no primeiro encontro com a sogra Joselma, Guilherme exagerou na bebida e recebeu um recado inusitado dela: “Se é pra vir pra minha casa pra ficar sóbrio, nem venha”. A relação dos dois se fortaleceu desde então, e ele escolheu a própria sogra, Joselma, como dupla no BBB 25.

5. Trocou de curso na faculdade

Inicialmente, Guilherme ingressou na faculdade de administração com bolsa integral. No entanto, percebeu que sua vocação era outra e decidiu mudar para fisioterapia, curso no qual conheceu a esposa, Letícia.

6. Gosta de aventuras radicais

Guilherme já pulou de paraquedas e deseja experimentar outras emoções radicais, como o salto de pêndulo. Ele sempre demonstrou interesse por experiências que proporcionam adrenalina.

7. Fez uma tatuagem especial com a esposa

O casal Guilherme e Letícia eternizou sua história com uma tatuagem igual. Eles escreveram “Sunshine”, referência à música que tocava no momento do pedido de casamento. Para eles, a tatuagem simboliza o amor e a cumplicidade na relação .

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