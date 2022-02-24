BaianaSystem: Russo Passapusso fala do show no Festival Baile Voador

Essa frase da Elza só confirma a grandiosidade do processo de nosso trabalho. A gente tem certeza da transformação que a nossa música causa, principalmente porque ela é capaz de nos transformar também. Sinto isso quando toco, canto e ouço meus parceiros de grupo tocarem. A música "Libertação" (gravada em parceria com Elza Soares em 2019), fala de ancestralidade, da força dessa música preta. Essa libertação faz com que a gente se sinta asfixiado dentro desse governo. Soa como um pedido de "quero respirar". Cada dia, semana e hora que passa, vemos mais atrocidades acontecendo. As piadas já não têm mais graça e os absurdos já não são inaceitáveis. As técnicas e táticas são sujas no meio virtual, tudo para que eles tentem vencer essa "guerra". A gente mantém essa força de resistência sempre lembrando de Marielle (Franco, vereadora assassinada em 2018, no Rio de Janeiro, em um crime ainda sem solução) e de várias outras pessoas que deram a vida por isso. A política é um ato de viver, de respirar.