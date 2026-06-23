8 cuidados essenciais ao cultivar tulipas

Com os cuidados certos, é possível garantir que as tulipas floresçam mesmo em clima tropical Crédito: Imagem: Melanie Hobson | Shutterstock

A tulipa é uma planta bulbosa da família Liliaceae, famosa por suas flores coloridas e variadas. Originária da Ásia Central, é bastante cultivada em jardins pelo seu valor ornamental. Suas folhas podem ter diferentes formatos, como oblongo, oval ou lanceolado, semelhante a uma lança.

A flor nasce de forma isolada no centro da folhagem, sustentada por uma haste ereta. Ela pode ser simples, com seis pétalas, ou dobrada, apresentando uma grande diversidade de cores, formatos e bordas.

O nome da espécie foi inspirado na palavra turco-otomana “ tülbend“ que, posteriormente, foi afrancesada para “ tulipe “, relembrando uma espécie de chapéu ou adorno que os homens do Oriente Médio usam na cabeça até os dias de hoje, em forma de uma flor invertida.

Como cultivar tulipas no Brasil

Independentemente da espécie , as tulipas são flores de clima frio e, para cultivá-las no Brasil, é preciso simular o período de frio intenso (hibernação) de que os bulbos precisam. O recomendável é que o plantio seja feito no outono (março a junho), utilizando bulbos importados que foram previamente resfriados na geladeira por algumas semanas (pré-condicionamento).

Climas frios

Em regiões com invernos rigorosos, os bulbos de tulipas precisam de um período de frio para florescer adequadamente. O plantio no outono garante que os bulbos passem pelo necessário período de vernalização (exposição ao frio).

Climas quentes

Em regiões com invernos amenos, pode ser necessário refrigerar os bulbos antes do plantio. Para isso, coloque os bulbos em um saco de papel e armazene-os na geladeira por cerca de 6 a 8 semanas antes de plantá-los no solo.

Cuidados essenciais no cultivo de tulipas

De acordo com o engenheiro agrônomo Nilton Yoshio Fukushima, docente da Faculdade Unopar, cuidar de tulipas requer atenção a alguns detalhes específicos, mas com os cuidados adequados é possível ver as flores desabrocharem ano após ano.

Abaixo, o especialista destaca 8 cuidados essenciais ao cultivar tulipas. Confira!

1. Adquira bulbos de boa qualidade

Adquira bulbos de boa qualidade e geralmente no outono, com antecedência. Além disso, prefira aqueles que têm o broto bem fechado e ereto.

2. Siga as etapas para resfriamento

Coloque os bulbos em sacos de papel ou jornal e armazene na geladeira por 6 a 8 semanas, a cerca de 5 °C. Não guarde próximo a frutas (como maçãs), pois o etileno pode prejudicar os bulbos. Após o período de dormência forçada, retire da geladeira e plante imediatamente. Esse processo simula o inverno europeu, essencial para que a tulipa floresça no nosso clima.

Para o cultivo, tanto em canteiros quanto em vasos, é essencial garantir solo leve, bem drenado e rico em matéria orgânica para um desenvolvimento saudável das flores (Imagem: Mariia Boiko | Shutterstock) Crédito:

3. Preparo do canteiro ou vaso para o plantio

Para o plantio em canteiros , escolha um local com sol da manhã ou meia sombra. Além disso, é ideal um solo de textura leve, fértil e bem drenado. Para isso, acrescente terra vegetal misturada com areia e composto orgânico.

Para o plantio em vasos, escolha um com profundidade mínima de 25 centímetros, colocando no fundo uma camada de brita número 5 ou argila expandida para ajudar na drenagem. Utilize um substrato leve e arenoso, misturando terra vegetal, húmus de minhoca ou composto orgânico e areia para uma drenagem eficaz.

4. Como realizar o plantio

Plante com a ponta voltada para cima. A profundidade deve ser de 3 vezes o tamanho do bulbo (cerca de 10 a 15 cm). Mantenha 10 a 15 cm de distância entre os bulbos.

5. Como fazer a rega

Logo após o plantio , a rega deve ser moderada para manter o solo úmido, mas sem encharcar. A tulipa não suporta solos encharcados. Regue de forma moderada durante o crescimento.

6. Local de posicionamento do vaso

As tulipas precisam de boa luminosidade, mas não suportam o sol forte e direto. Coloque o vaso em um local com luz indireta, protegendo a planta do calor excessivo.

7. Floração da tulipa

A floração das tulipas ocorre entre o fim do inverno e o início da primavera, cerca de 90 a 120 dias após o plantio. A duração da floração é de cerca de 7 a 15 dias. Em regiões mais quentes, esse tempo pode ser reduzido.

8. Pós-floração

Após a floração, as folhas continuam verdes por algumas semanas para o bulbo recuperar nutrientes. Depois disso, toda a parte aérea seca e o bulbo entra em dormência novamente.

Após a seca completa das folhas, retire os bulbos da terra, limpe e seque. Acondicione em saco de papel e guarde-os por, no mínimo, 3 a 4 meses em um local seco e fresco. Realize o resfriamento em geladeira novamente antes do próximo plantio.