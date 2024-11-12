6 atrações imperdíveis do Disney’s Animal Kingdom

Maior parque temático do Walt Disney World, o Disney’s Animal Kingdom, inaugurado na data simbólica de 22 de abril (Dia da Terra) de 1998, é uma grande homenagem ao mundo animal e à natureza. Em meio a uma vegetação exuberante, com agradáveis sombras, as áreas desse parque temático têm ambientações muito bem construídas, o que dá a sensação de realmente transitar entre lugares diferentes do planeta.
As áreas Asia e Africa foram inspiradas nos elementos naturais e culturais desses dois continentes, em espaços muito imersivos e detalhados. É possível dizer o mesmo de Pandora – The World of Avatar, onde o planeta da saga cinematográfica “Avatar” se torna real, com vegetação, cores, criaturas e sons característicos. Há ainda a Dinoland U.S.A., inspirada nos dinossauros, e o Oasis, que fica na entrada do parque.
Cercada por um rio e no centro de tudo está a Discovery Island, onde fica a Árvore da Vida, que é o símbolo do parque , com 44 metros de altura e mais de 300 animais esculpidos em seus troncos e raízes. Também é possível encontrar animais de verdade por todo o Disney’s Animal Kingdom, em habitats bem estruturados, como nos Discovery Island Trails, na Gorilla Falls Exploration Trail e na Maharajah Jungle Trek.
Abaixo, confira algumas atrações imperdíveis do Disney’s Animal Kingdom!
1. Avatar Flight of Passage (Pandora – The World of Avatar)
Simulador que combina recursos tecnológicos, como uma grande tela com imagens em 3D e um veículo especial, para criar uma sensação realista de voar por Pandora sobre um banshee, criatura alada do filme “Avatar”.
2. Expedition Everest – Legend of the Forbidden Mountain (Asia)
Explore a cordilheira do Himalaia em uma montanha-russa veloz e cheia de surpresas para encontrar o mítico Iéti.
3. Festival of the Lion King (Africa)
Espetáculo ao vivo repleto de acrobacias, números musicais e personagens do filme “O Rei Leão”.
4. Kali River Rapids (Asia)
Navegue pelas corredeiras de um rio em meio a uma exuberante selva asiática nesta atração perfeita para quem quer se molhar.
5. Kilimanjaro Safaris (Africa)
Um safári guiado para admirar mais de 30 espécies de animais da savana africana, como girafas, elefantes e leões, que circulam livremente em uma grande reserva com planícies abertas, florestas e lagos.
6. Na’vi River Journey (Pandora – The World of Avatar)
Um calmo passeio de barco pela floresta tropical bioluminescente de Pandora, planeta da saga “Avatar”.
O que está por vir
Em 2027, será inaugurada uma nova área no Disney’s Animal Kingdom: a Tropical Americas, onde os visitantes poderão explorar a cidade de Pueblo Esperanza. Essa área terá três novas atrações: uma aventura de Indiana Jones em um templo maia, a primeira atração de “Encanto” com a Casita Madrigal e um carrossel com esculturas em madeira de animais da Disney .
Por Patrícia Chemin – revista Qual Viagem