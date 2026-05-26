5 filmes e séries do Prime Video que prometem bombar em junho de 2026

Junho promete movimentar o catálogo do Prime Video com uma seleção eclética Crédito: Imagem: Hamara | Shutterstock

Junho promete movimentar o catálogo do Prime Video com uma seleção eclética de filmes e séries para agradar diferentes perfis de telespectador. Há animação de fantasia para os fãs de RPG, romance literário adaptado para as telas, sequência de franquia consolidada e um dorama de comédia romântica para completar a fila.

A seguir, confira os 5 títulos mais aguardados do mês — e quando cada um chega ao Prime Video!

1. A Lenda de Vox Machina – 4ª temporada (03/06)

“A Lenda de Vox Machina” acompanha oito heróis unidos em missões cada vez mais arriscadas para salvar o reino de poderosas forças mágicas das trevas (Imagem: Reprodução digital | Metapigeon,Titmouse, Inc.e Amazon MGM Studios) Crédito:

Quem acompanha as aventuras do grupo mais improvável de heróis do reino de Exandria pode comemorar: a quarta temporada de “A Lenda de Vox Machina” chega ao Prime Video com episódios lançados semanalmente a partir do dia 03 de junho. Baseada nas campanhas de RPG da websérie “Critical Role”, a animação acompanha oito heróis unidos em missões cada vez mais arriscadas para salvar o reino de poderosas forças mágicas das trevas.

O elenco de dubladores reúne os próprios fundadores e membros do Critical Role: Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Matthew Mercer, Liam O’Brien, Marisha Ray, Sam Riegel e Travis Willingham, todos emprestando voz aos personagens que ajudaram a criar nas mesas de RPG antes de chegarem às telas.

2. Depois Daquele Ano (10/06)

“Depois Daquele Ano” acompanha uma intensa jornada de amor, explorando primeiros amores, reencontros e decisões que deixam marcas para toda a vida Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

A série é baseada no best-seller “Every Summer After”, da autora Carley Fortune, que se tornou um fenômeno editorial ao permanecer por 16 semanas na lista de mais vendidos do The New York Times, ultrapassar 1 milhão de cópias vendidas e acumular mais de 81 milhões de visualizações no TikTok.

A trama acompanha uma intensa jornada de amor ao longo de seis anos e uma semana em Barry’s Bay, uma cidade tradicional à beira de um lago, explorando primeiros amores, reencontros e decisões que deixam marcas para toda a vida.

3. Por Cima do Seu Cadáver(10/06)

“Por Cima do Seu Cadáver” acompanha um casal em crise que decide viajar para uma cabana isolada nas montanhas, enquanto planejam matar um ao outro Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Remake do thriller irlandês “The Trip”, “Por Cima do Seu Cadáver”, prometendo unir suspense e comédia em uma narrativa cheia de reviravoltas. Estrelado por Jason Segel e Samara Weaving, o filme acompanha um casal em crise que decide viajar para uma cabana isolada nas montanhas. O que parecia uma tentativa de reconciliação, no entanto, logo se revela bem mais sombrio: ambos planejam, secretamente, matar um ao outro.

A situação se complica ainda mais quando três pessoas ainda mais perigosas entram em cena, elevando o nível de tensão e desencadeando uma sequência de violência, mal-entendidos e reviravoltas, em que sobreviver vira apenas um detalhe. O roteiro é assinado por Nick Kocher e Brian McElhaney, e o elenco ainda conta com nomes como Timothy Olyphant, Juliette Lewis, Paul Guilfoyle e o lutador do UFC Keith Jardine.

4. Sua Culpa: Londres (17/06)

A sequência de “Sua Culpa: Londres” traz Noah e Nick ainda mais conectados e apaixonados, mas enfrentando o maior teste do relacionamento até agora Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Para os fãs da franquia iniciada em “Minha Culpa: Londres”, a sequência chega trazendo Noah e Nick ainda mais conectados e apaixonados, mas enfrentando o maior teste do relacionamento até agora. Enquanto Noah embarca para a Universidade de Oxford para continuar os estudos, Nick mergulha em uma rotina cada vez mais intensa no trabalho. A distância abre espaço para inseguranças, ciúmes e sentimentos inesperados.

Asha Banks e Matthew Broome retornam nos papéis principais, e a sequência apresenta novos personagens que complicam ainda mais a dinâmica do casal: Sophia, uma jovem ambiciosa que se aproxima de Nick; Michael, um estudante de Oxford que cria conexão com Noah; Briar, nova amiga de Noah com intenções nem tão inocentes; e Cruz, figura ligada ao perigoso universo das corridas clandestinas. O filme é a segunda parte do remake britânico inspirado na trilogia “Culpables”, da escritora Mercedes Ron.

5. See You At Work Tomorrow! (22/06)

“See You At Work Tomorrow!” acompanha uma funcionária à beira do burnout que inicia um novo projeto com o chefe e acaba vivendo uma química inesperada (Imagem: Reprodução digital | Studio Dragon e Prime Video) Crédito:

Encerrando o mês com uma aposta no universo dos doramas , o Prime Video traz a comédia romântica de escritório “See You At Work Tomorrow!”, produzida pelo Studio Dragon. A trama acompanha Cha Ji-yoon, uma funcionária à beira do burnout que embarca em um novo projeto ao lado do chefe Kang Si-woo — e acaba desenvolvendo uma química completamente inesperada com o rapaz, que sempre pareceu frio e distante.