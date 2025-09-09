Cultura

4 filmes que chegam ao cinema nesta semana de setembro

Confira detalhes sobre as novidades imperdíveis e escolha a sua sessão favorita

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 19:38

As novidades da semana oferecem opções para diferentes públicos Crédito: Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

Se você é apaixonado por cinema, prepare-se: a semana promete novidades imperdíveis nas telonas. Os destaques vão desde clássicos queridinhos do público, que retornam em versões especiais para reviver grandes emoções, até comédias leves e envolventes. E, claro, animações repletas de aventura e adrenalina.

Com uma programação tão diversificada, não dá para perder a oportunidade de ir ao cinema nos próximos dias. Por isso, a seguir, confira mais detalhes sobre as estreias da semana e escolha a sua sessão favorita!

1. Toy Story (1995) – 30 anos (11/09)

“Toy Story” retorna às telonas dos cinemas para celebrar os 30 anos da franquia Crédito: Imagem: Reprodução digital | Pixar e Walt Disney Pictures

Em comemoração aos 30 anos da franquia, “Toy Story” retorna às telonas para a alegria dos fãs, trazendo de volta o filme que apresentou Buzz Lightyear e Woody ao público em 1995. Na trama, o aniversário de Andy se aproxima e os brinquedos ficam apreensivos com a possibilidade de serem substituídos por novidades. É então que surge o carismático astronauta Buzz Lightyear, que rapidamente conquista a atenção do menino e ameaça o posto de Woody, o cowboy das antigas e, até então, o brinquedo favorito do garoto.

“A rivalidade entre os dois bonecos acaba levando-os a enfrentar Sid, um garoto que mora ao lado e adora torturar brinquedos. Woody e Buzz terão que trabalhar juntos para escapar dessa ameaça, e no meio do caminho acabam percebendo que são verdadeiros amigos”, descreve a sinopse oficial.

2. Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Castelo Infinito (11/09)

“Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Castelo Infinito” acompanha a história de um jovem que tenta vingar a família assassinada por um demônio (Imagem: Reprodução digital | Aniplex, Shueisha e Ufotable) Crédito:

Baseado no anime homônimo, “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Castelo Infinito” acompanha a história de Tanjiro Kamado, um jovem bondoso que trabalha vendendo carvão e descobre que sua família foi massacrada por uma espécie de demônio chamada “Onis”. Para piorar, sua irmã, única sobrevivente, foi transformada em um demônio. Determinado a salvar a vida dela, Tanjiro decide se tornar um membro da tropa de caçadores de demônios e enfrentar aquele responsável pela tragédia de sua família.

3. A Sogra Perfeita 2 (11/09)

“A Sogra Perfeita 2” acompanha os desdobramentos da vida de Neide após ela conquistar a casa própria e ser pedida em casamento (Imagem: Reprodução digital | Paris Entretenimento e Globo Filmes) Crédito:

Uma comédia protagonizada por Cacau Protásio, “A Sogra Perfeita 2” acompanha os desdobramentos da vida de Neide após ela conquistar a casa própria e sua independência. Na nova sequência, seu namorado e padeiro português Oliveira (Marcelo Laham) a pede em casamento. Com medo de perder a liberdade, ela responde um sonoro “não”. Contudo, a sogra dela chega de viagem esperando um casamento que não existe.

“Com a pressão da sogra para que diga o tão esperado ‘sim’, Neide sente que precisa provar sua autonomia a qualquer custo, o que acaba desencadeando uma briga com sua melhor amiga, Sheila. No meio disso tudo, ela ainda precisa se preparar para o concurso de melhor cabeleireira do bairro”, detalha a sinopse oficial.

4. Downton Abbey – O Grande Final (11/09)

“Downton Abbey – O Grande Final” apresenta um novo capítulo na história da família Crawley, que enfrenta os desafios da moderna era de 30 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

Marcando o fim da série “Downton Abbey”, o filme da saga apresenta um novo capítulo na história da família Crawley. Agora, os personagens enfrentam novos desafios, romances e as transformações sociais dos anos 30. Para complicar, a família passa por dificuldades financeiras e corre o risco de sofrer com a vergonha social. Tentando se adaptar, eles precisam lidar com essas mudanças, enquanto os funcionários se preparam para receber e orientar a nova geração dos Crawley.