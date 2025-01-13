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Cultura

3 praias em Florianópolis para relaxar e apreciar a natureza

Paisagens exuberantes e atmosfera vibrante tornam a Ilha da Magia um dos destinos mais procurados do Brasil
Portal Edicase

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Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 16:39

Florianópolis tem paisagens exuberantes e oferece uma rica variedade de experiências (Imagem: gustavo.gomes | Shutterstock)
Florianópolis tem paisagens exuberantes e oferece uma rica variedade de experiências Crédito: Imagem: gustavo.gomes | Shutterstock
Florianópolis, com suas paisagens exuberantes e atmosfera vibrante, é um dos destinos mais procurados do Brasil. Conhecida como a Ilha da Magia, encanta visitantes com suas praias paradisíacas, dunas imponentes e morros verdejantes. Mas, além de seus cartões-postais, Floripa oferece uma rica variedade de experiências.
Os visitantes podem se aventurar nas ondas perfeitas para o surfe na Praia da Joaquina, explorar as trilhas ecológicas e os mirantes com vistas espetaculares da Lagoa da Conceição, e admirar a imponente Ponte Hercílio luz, um dos cartões-postais da cidade. No Centro Histórico, vale a pena se deixar levar pelas charmosas ruas de paralelepípedos, além de admirar as construções coloniais e se deliciar com a gastronomia local no Mercado Público.
Para quem busca contato com a natureza, a Ilha da Magia oferece trilhas ecológicas com paisagens deslumbrantes e rica fauna e flora nos Parques Municipais da Lagoa do Peri e do Morro da Lagoa da Conceição, e no Parque Estadual do Rio Vermelho. Relaxe nas águas calmas e cristalinas da Lagoa do Peri, ideal para nadar, andar de caiaque e contemplar a natureza.
É imperdível ainda experimentar as deliciosas sequências de camarão, as ostras frescas e as tainhas grelhadas, especialidades da culinária açoriana. E, à noite, explorar os bares e restaurantes da Lagoa da Conceição, e os beach clubs de Jurerê Internacional, curtindo a atmosfera vibrante da ilha.
Abaixo, veja 3 praias em Florianópolis para relaxar e apreciar a natureza!

1. Praia Mole

Point de surfistas e jovens, com ondas fortes, areia fina e ambiente descontraído.
As águas calmas da Praia de Canasvieiras é ideal para passar um tempo com a família (Imagem: Del Monte | Shutterstock)
As águas calmas da Praia de Canasvieiras é ideal para passar um tempo com a família Crédito: Imagem: Del Monte | Shutterstock

2. Canasvieiras

Ideal para famílias, com águas calmas e cristalinas, perfeita para crianças.

3. Praia Brava

Um paraíso para surfistas e amantes da natureza , com ondas fortes e paisagens exuberantes.
Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – Revista Qual Viagem.

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