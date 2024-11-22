3 orações para o Dia de Santa Cecília

Santa Cecília é celebrada com orações que refletem sua fé inabalável e amor à música Crédito: Imagem: IgorGolovniov | Shutterstock

Santa Cecília é venerada como a padroeira da música e dos músicos, uma ligação que remonta à sua fé inabalável e ao canto espiritual que a acompanhou em momentos decisivos de sua vida. Nascida em Roma no século II, ela enfrentou perseguições por sua crença cristã e, mesmo em meio a desafios, inspirou sua comunidade com cânticos de louvor a Deus.

Sua devoção a Cristo e sua habilidade de transformar música em oração marcaram a história da Igreja, consolidando seu papel como exemplo de fé e resiliência, bem como 22 de novembro seu dia. Para honrar sua memória e buscar sua intercessão, veja 3 orações especialmente dedicadas à Santa Cecília.

1. Oração para fortalecer a esperança

Ó, Gloriosa Santa Cecília,apóstola de caridade,espelho de pureza e modelo de esposa cristã!

Por aquela fé esclarecida,com que afrontastesos enganosos deleites do mundo pagão,alcançai-nos o amoroso conhecimentodas verdades cristãspara que conformemos a nossa vida com a santa lei de Deus e da sua Igreja.

Revesti-nos de inviolável confiançana misericórdia de Deus,pelos merecimentos infinitosde Nosso Senhor Jesus Cristo.

Dilatai o nosso coração, para que,abraçados do amor de Deus,não nos desviemos jamaisda salvação eterna.

Gloriosa Padroeira nossa,que os vossos exemplos de fé e de virtudesejam para todos nós um brado de alerta,para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus,na prosperidade como nas provações,no caminho do céu da salvação eterna.

Assim seja.

Por meio das orações dedicadas à padroeira da música, encontramos inspiração em sua devoção inabalável Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

2. Oração por uma graça

Ó, Santa Cecília, nossa admirável padroeira, rogai a Deus por nós. Que nossa vida seja um hino de louvor e gratidão e que não percamos a pureza de coração a qual nos permite ver Deus em nós mesmos e nos irmãos. Obtende-nos dele a graça de que hoje tanto necessitamos ( fazer o pedido ).

Reze um Pai-Nosso, uma Salve Rainha, uma Ave-Maria e uma Glória ao Pai.

Santa Cecília, rogai por nós.

3. Oração para progredir na fé

Ó Virgem e mártir, Santa Cecília, pela fé viva que vos animou, desde a infância, tornando-vos tão agradável a Deus e ao próximo, merecendo a coroa do martírio, convertendo pagãos ao cristianismo, alcançai-nos a graça de progredir cada vez mais na fé e professá-la através do testemunho das boas obras, especialmente servindo aos irmãos necessitados.

Gloriosa Santa Cecília, que os vossos exemplos de fé e virtude sejam para todos nós um brado de alerta, para que estejamos sempre atentos à vontade de Deus, na prosperidade como nas provações, no caminho do céu e da salvação eterna.

Santa Cecília, padroeira dos músicos e artistas, rogai por nós.